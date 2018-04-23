日本频频强化对华离岛防御 视水陆机动团为“王牌”

日媒称，日本正在不断强化对华离岛防御能力。
据日本《读卖新闻》4月3日报道，日本2013年制定的防卫计划大纲就提出，通过海陆空自卫队一体化的“统合机动防卫力”强化对西南诸岛的防御。此外还包括加强在冲绳的兵力部署，并于2016年3月在日本最西端的与那国岛上部署了陆上自卫队沿岸监视部队，还计划于2019年3月在宫古岛部署警备部队。
报道称，作为“离岛”防御的一张王牌，今年3月27日在长崎县的佐世保基地新组建了陆上自卫队水陆两栖部队——水陆机动团。该部队将可以使用水陆两栖战车、定于2018年秋天引进的“鱼鹰”运输机等装备，作为主力实施离岛“夺回”行动。
报道称，但是并不能被即刻认定为受到武力攻击的“灰色地带事态”出现时如何应对仍是一项重大课题。在安保法制的讨论阶段，曾就在平时赋予自卫队警备权限等问题进行过争论，但由于不同组织机构之间的“地盘”意识强烈，最终未能实现。
报道称，目前，日本政府在使用此前与中国军方就避免偶发冲突正式达成共识的“海空联络机制”进行应对的同时，还计划借助年底前制定的新版防卫计划大纲与中期防卫力整备计划，进一步强化离岛防御能力。日本陆上自卫队前幕僚长岩田清文强调说：“西南诸岛的防御对策刚刚就绪，指挥通讯能力、投送能力、弹药数量等还必须得到进一步的加强。”
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