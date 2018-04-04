英媒建议：中美若打贸易战 投资者可三种方法减损

英媒称，最早是钢铝产品，现在是冷冻猪肉和开心果。下周可能轮到汽车，再下周恐怕是化学药品、电脑和飞机了。
据英国《每日电讯报》网站4月2日文章，本周，中国决定对美国唐纳德·特朗普总统进行还击，对美国产品也征收关税。世界经济濒临现代最危险的贸易战之一，可能有数千亿美元的进出口产品受到波及。
报道称，如果贸易战真的爆发，所有国家、所有股市都将受到严重影响。任何一种限制贸易的方式都会给财富造成极大的毁灭。不过，假如贸易战不可避免，大家最好站在占据优势的一侧。实际上，有3种办法可以让投资者至少限制损失：
第一，避开贸易顺差国家。在贸易战中，各国一律蒙受损失，但出口远超进口的国家蒙受的损失会更重。这类国家格外容易被关税所累，由于很多行业仰仗出口，遭受的打击会更大。
中国是最明显的例子。但更敏感脆弱的大概是德国。德国的贸易顺差高达国内生产总值的8%，而且德国的工厂无法承受所有订单的突然失去。除了这两个国家外，还有很多国家也有巨额顺差，可能遭受重创，比如日本、韩国以及欧洲的荷兰和瑞士。这些国家最好全都避开。
反过来，贸易赤字国家的损失会少一些，原因很简单，它们出口较少（在英国的投资者的处境就比较有利——几乎没有痛感，因为现在出口的东西很少）。
第二，回避美元。美国银行美林金融管理部对主要投行所作的调查显示，面对日益逼近的贸易战，它们中有19%准备做空美元（40%的投行准备做空全球股市，14%准备做空新兴市场货币）。
其中的道理很充分。美国的货币靠贸易顺差回流到美元来维持庞大的贸易和预算赤字。如果这笔钱回流到国内，美元势必遭受重创。
另一种可能更令人担忧，那就是美元成为明确的针对目标。中国对猪肉征收关税不过是疥癣之疾。但是假如中国决定抛售持有的巨额美国政府债券，美国经济的麻烦就大了，美元也是如此。
最后，避开受打击的行业，并且要具体到公司层面。在新兴市场，风险最大的是钢铁等基础材料制造商，因为这些是受到保护的重工业。食品尤其易受打击，所以大型出口商存在风险。
在这方面，同样要避开德国（令人意外的是，德国食品的出口跟该国其他产品的出口一样大）、法国与荷兰（荷兰出口大量蔬菜和植物）。此外，当心那些竞争激烈的行业。汽车容易受到重创是因为主要国家基本都有汽车产业，另外汽车行业是就业大户。德国与日本的汽车巨头似乎风险最高。
反过来说，各国对石油设置关税的概率极低，除非它们可大量自产石油，软件、服务业也一样，因为这些商品更换起来不太容易。例如，海湾国家可能相对来说与损失隔绝。以服务业为主的英国估计也一样。
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