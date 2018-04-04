菲律宾将78名台湾诈骗犯移交大陆 台当局到机场阻拦未果

台媒称，菲律宾政府把78名台湾籍电信诈骗嫌犯移交给中国大陆，4月4日一早嫌犯们乘飞机抵达大陆。
据台湾“中央社”网站4月4日报道，这78名台籍嫌犯于1月13日在菲律宾三处被捕。菲律宾警方反网络犯罪大队发言人辛柯4月3日晚间证实，78名台籍电信诈骗嫌犯已交给菲律宾移民局。
报道称，4月3日深夜10时30分，中国大陆派来押解台籍电信诈骗嫌犯的飞机降落在马尼拉国际机场，而菲方也开始办理嫌犯移交程序。台当局“驻菲代表处”人员赶到机场做最后一分钟的确认。台当局“驻菲代表处”随后发表声明表示“谴责”，称大陆“强行以包机将78名在菲律宾涉电信诈骗案的台湾籍嫌犯遣送回大陆”。
另据台湾“中央社”网站4月4日报道，今年1月13日，菲律宾警方及移民局根据大陆警方的情报，在吕宋岛北部的南伊罗戈省和大马尼拉地区，同步扫荡可疑电信诈骗据点，共逮捕151名嫌犯，其中73人为大陆籍、78人为台湾籍。73名大陆籍嫌犯在2月底被遣返回中国大陆。
此外据台湾“中央社”网站4月4日报道，菲律宾政府4月3日晚将78名台籍诈骗嫌犯移交给中国大陆，4月4日一早遣送至大陆，台“马尼拉经济文化办事处”表示，这是依菲律宾司法部建议所作的决定，以有效打击跨域犯罪。
报道称，1月13日在菲律宾被捕的78名台籍电信诈骗嫌犯，4月3日晚10时30分左右被菲律宾移民局交给大陆警方，4月4日包机押解到天津。
台“马尼拉经济文化办事处”指出，菲律宾司法部与相关执法机构协调之后，决定把诈骗嫌犯全部送到中国大陆，让他们受到有效审判，因为受害人和罪证都在大陆。
此外，大陆警方已通过国际刑警组织，把这批嫌犯列为“红色通缉”对象，菲方需配合国际刑警组织的要求，把嫌犯移送大陆。
台“马尼拉经济文化办事处”理事主席兼“驻台代表”班纳友指出，菲律宾有必要与国际社会共同打击跨域犯罪，并确保犯案者有效起诉并受惩罚。
班纳友说：“这将向犯罪集团发出强烈讯息，不要在菲律宾从事不法活动。”
台“马尼拉经济文化办事处”在声明稿指出，过去3年，类似电信诈骗集团也曾以印尼、肯尼亚、西班牙、越南、柬埔寨和马来西亚等国作为犯罪基地，但所有嫌犯落网后，也都被遣送到中国大陆起诉。
报道称，被遣送中国大陆的诈骗嫌犯2017年开始在菲律宾运作，以假冒警察、法官及检察官等手法诈骗大陆民众钱财，每天估计都有百人受害。菲律宾警方曾指出，在受害人和罪证都在大陆的情况下，很难在马尼拉将嫌犯定罪。
班纳友重申，这是执法事务，菲律宾不能成为打击网路犯罪的缺口，不能成为外国人为害世界的犯罪地。
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