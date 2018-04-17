世界最大广告公司老板辞职 被控滥用公司资产

法媒称，世界最大广告公司WPP集团的总裁马丁·索雷尔辞去首席执行官一职，此前他受到滥用公司资产和个人行为不当的指控。
据法新社4月14日报道，索雷尔是英国广告业巨头WPP的创始人，过去33年他一直是公司的掌门人。在其因涉嫌有不当个人行为而接受独立调查后不到两周，他宣布辞职。
WPP表示，调查已经结束，还说“指控并不涉及重大金额”。
报道称，现年73岁的索雷尔在声明中说，对于离职感到很遗憾，在过去三十多年里，他对WPP投入了满腔热情和无限精力。
他说：“向前看，我觉得眼下的混乱给公司、我们的20多万员工及大约50万家属、还有我们分布在100多个国家的客户增添太多不必要的压力。”
他还说：“这就是为什么我认定辞职是最好的办法。这是为了你们的利益，为了我们客户的利益，为了所有大小股东的利益，为了所有利益相关者的利益。”
WPP说，索雷尔将享受“退休”待遇，现任董事长罗伯托·夸尔塔将担任集团执行董事长，直到任命新的首席执行官。
报道称，本月早些时候索雷尔遭到指控，但他否认有任何不当行为。
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