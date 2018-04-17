特朗普：人民币和卢布趁美元加息贬值 不可接受

上周，美国对俄罗斯进行了经济和军事的双重打击，总统特朗普刚刚又发布一条推特，把矛头指向卢布和人民币贬值。
说俄罗斯在玩“贬值游戏”，可能多少还说得过去，上周美国宣布对俄经济制裁新措施后，卢布在两天内瞬贬了近8%。
不过要说人民币搞贬值，实在让人一头雾水。自2017年1月以来，美元指数在“加息周期”中，不但没有走强，反而从近103点的高点下滑到目前的89点左右，贬值幅度高达近14%，相比之下，人民币表现相当“稳重”，一年以来兑美元已升值了近10%，今年以来升值3.4%。
截至目前，市场对特朗普的言论反应平静。
美国全国广播公司（CNBC）16日对这条推特做了简短报道，并称，美国财政部13日（发布的外汇政策半年度报告）并未将任何主要贸易伙伴列入“汇率操纵国”名单，但中国仍然在货币政策“观察名单”中，而俄罗斯不在名单之列。
特朗普在竞选总统期间曾多次表示，将中国列为“汇率操纵国”将是他上任第一天的首要任务。但他就任至今已然一年，仍未兑现这一承诺。
美财政部报告称，美国“对中国在纠正双边贸易不平衡方面缺乏进展严重关切，敦促中国创造一个更加平等和互惠的竞争环境”。在10月进行的上一次报告中，该部门并未使用“严重”一词来表达类似关切。
报告称，“中国经济发展的日益非市场化方向对其主要贸易伙伴和全球长期增长前景构成越来越大的风险。”尽管报告的基调仍是批评中国，但比特朗普对中国的评论更为缓和。
彭博社16日报道称，特朗普指责中国和俄罗斯让本国货币贬值，这开辟一条“新战线”，即外国政府正在利用美国经济（的收缩）来支持自己的扩张。特朗普曾一再抨击中国对美贸易顺差，以及不向美国开放投资市场。
他暗示，一场货币战争正暗流涌动，世界各地的央行行长和财政部长正准备到华盛顿参加国际货币基金组织（IMF）春季会议。
美联储一直强调，美国目前“过热”的经济需要加息来冷却，且加息将创造“强美元”格局。自特朗普上任以来，美联储一直处于“加息周期”，但美元指数却为如期走强，反而从2017年1月的高点103点下滑到目前的89点左右。
在这种情况下，人民币兑美元并未贬值，而是处于升值通道内。在过去12个月里，人民币兑美元汇率上涨了约10%。
最近几周，人民币兑美元汇率持续上涨，达到自2015年8月人民币“突然贬值”以来的最高值。美东时间16日上午，人民币兑美元汇率接近6.28。今年人民币兑美元汇率已经升值3.4%：
美元指数从年初的93左右下滑到目前的89左右，今年以来贬值了近4.17%：
因此，对于特朗普推特中的明显错误，一些经济界人士坐不住了，比如这位银冠资产管理公司首席策略师、哥伦比亚大学（Columbia SIPA）副教授、前清华大学经济及管理学院副教授霍瓦内茨（Patrick Chovanec）：
另外，和中国一同被列入财政部“观察名单”的还有日本、韩国、印度、瑞士、德国等5国。
俄罗斯未被列入“观察名单”，但观察者网此前报道，在美国4月6日宣布对俄罗斯经济的新制裁措施后，卢布和俄股均遭重挫。今年以来，卢布对美元贬值8%。
另外，美国驻联合国大使尼基·黑莉4月15日已经“预告”，16日将宣布新的对俄经济制裁措施。
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