新加坡下届总理谁出线 雾里看花未见分晓

新加坡内阁改组，第4代领导梯队日渐成形，其中，被视为下届总理领先群之一的陈振声，即便委以重任扛起重量级部门贸工部长重担，但总理人选仍未见分晓。
新加坡总理李显龙昨天进行内阁改组，改组幅度几乎扩及所有部门，只有交通部、卫生部、国防部、内政部及律政部不受影响，其他部门均由较年轻部长肩负重任。
这次内阁改组的普遍观察，是要让人数多达16人的第4代领导团队有更多元的职务历练，不仅攸关由谁担任下一届总理人选。这个接班梯队更要能因应新加坡今后政经发展需要。
新加坡总理公署昨天公告，包括贸工部长林勋强、人力部长林瑞生和通讯及新闻部长雅国（Yaacob Ibrahim）卸下肩头重担，这项改组让其他更多较年轻阁员接任新职。
第4代领导团队这次改组出任部长人数过半，19个内阁部长中有11人属于第4代领导团队成员，其中，律政部兼财政部高级政务部长英兰妮（Indranee Rajah），获拔擢出任总理公署部长兼财政部及教育部第2部长，这也是继傅海燕、杨莉明之后的第3位女性部长。
研究东南亚区域政治发展的布拉格中欧政治经济研究所（EU-China Economics and Politics Institute）所长郑宇钦今天告诉中央社记者，新加坡内阁改组让资深部长退居后排议员（backbencher），让年轻部长陆续接手，几乎所有政府部门均改换新血轮。
郑宇钦指出，外界或认为这次内阁改组让第4代领导团队接棒，实则不全然正确。第4代领导团队并未全居要津，目前仍属于过渡期的职务历练阶段。这次改组最多只是让第4代领导团队成员进入以新一代领导团队为主的阶段。
李显龙也透过脸书说明，随着新一轮内阁改组，较年轻阁员将领导2/3政府部门运作。
郑宇钦认为，新加坡属内阁制国家，人才政治甄补（political recruitment）不余遗力，尤其会强化历练资浅的后排议员，拔擢任用进入内阁服务，这次内阁改组也有多位后排议员被委以重任。
值得注意的是，除第4代领导团队成员职务历练外，外界关注被视为有潜力成为下届总理人选的财政长王瑞杰，这次改组后依然续任财政部长；教育部长兼国防部第2部长王乙康卸下国防部第2部长职务，专责教育部长工作。
另一名潜在总理人选陈振声则是这次内阁改组中变化幅度最大，他虽卸下总理公署部长职务，却接任贸工部长，接手总理公署属下的公共服务署，续任人民协会副主席。
这次陈振声执掌贸工部意涵，普遍受到外界关注，或有论者以为相较其他两名潜在总理人选原地踏步而言，这次改组对原本已熟悉国防、工运及社会议题的陈振声更具加分效果，竞逐总理之位也能更上层楼。
不过，新加坡这次内阁改组主要目的是让年轻阁员肩负更多责任与历练，让下一任总理获得更强、更有经验团队奥援，陈振声执掌贸工部只能认为是略具优势，王瑞杰和王乙康分别掌管财政部和教育部的能力仍不容小觑。
新加坡媒体或以雾里看花，解读有限，形容究竟谁出线担任下届总理接班人选，不过，如果回到让第4代领导团队有不同职务历练，以及年轻阁员逐渐承担治理国家责任等前提，恐怕才是诠释这次内阁改组的重要基调。（中央社）
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