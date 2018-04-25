新加坡或蒙古，特朗普和金正恩会见地二中选一

综合讯，举世瞩目的美国总统特朗普和金正恩峰会，将在哪里举行？新加坡和蒙古乌兰巴托，是最后两个待选城市。
4月23日(当地时间)，韩国《中央日报》据外交消息人士透露，计划于今年五六月份举行的朝美首脑会谈的场所将在蒙古和新加坡两地之中选择。
据该消息人士称，“此前提出的瑞士、瑞典等欧洲国家都因为距离太远、朝鲜国防委员长金正恩不便前往而被排除在外了”，“美国和朝鲜正在围绕蒙古和新加坡进行最后的磋商”。他表示“预计双方最早将在本周内作出最终决定，但根据朝鲜的要求，双方计划在会谈时间和议题等具体细节都敲定后再对外正式公布”。
据了解，此前提出的瑞典等欧洲第三国方案由于距离较远，朝鲜使用的前苏联专机(苍鹰1号)很难一次飞行到目的地，虽然可以考虑中间停降，但据悉朝鲜不愿选择这个方案。
朝鲜在上世纪70年代引进的“苍鹰1号”因为机体老化，一次最多只能稳定飞行5000公里左右，再远就会难以支撑。但是，从朝鲜到瑞典斯德哥尔摩距离达7200公里，到瑞士苏黎世距离则达到8500公里。
消息人士称“朝鲜至今还没有放弃在平壤举行会谈的想法，但如果美国一直拒绝，朝鲜表示可以考虑在蒙古举行”，“朝鲜一直认为蒙古是一个对自己友好地地方”。此前朝鲜官员和西方学者开展 “半官半民”(1.5轨)活动也一直选在蒙古举行。据称，朝鲜考虑到金委员长可以乘坐防弹列车经铁路前往蒙古，并且位于中国和俄罗斯之间，金委员长的人身安全可以得到保障，因此倾向于选择蒙古。
不过，据悉，蒙古虽然也与美国缔结了友好关系，但即使在蒙古首都乌兰巴托也鲜有可以同时提供给美朝两国首脑同时下榻的住宿设施和警卫安全系统等，基础设施条件较差，因此美国主张将会谈地点选在新加坡。
消息人士说“美国政府提前将利害关系错综复杂的韩国、日本、中国排除在了备选地点之外，此后一直在东南亚寻找符合各种条件的国家，最终选择了新加坡”。也就是说，新加坡不仅基础设施完善，可以顺利进行各种管控，还可以满足特朗普总统对富丽堂皇外在条件的追求，因此成了美国眼中的合适选址。
此外，朝鲜也在新加坡设有常驻大使馆，新加坡的地位相对中立也是一个有力因素。从平壤飞到新加坡大约需要6小时30分钟，距离为4700千米，完全在苍鹰1号的飞行能力之内。
深谙白宫动向的另一位消息人士表示“特朗普总统为将这次朝美首脑会谈包装成自己成就的历史伟业，已经下令磋商人员必须将会谈地点选在最能够吸引全世界关注的地方”，“从这个标准来看，蒙古可能不太符合特朗普总统的心意”。朝美首脑会谈被称为“世纪谈判”，具有重大的象征性意义，因此对于特朗普来说，选择会谈场所的重要性不亚于会谈本身达成的协议。
分析认为，之所以将板门店、首尔、济州等韩国地区排除在备选地点之外，是因为“韩朝首脑会谈在韩国举行，已经备受关注。朝美首脑会谈如果仍然选在韩国举行，会让人感到朝核问题的主导权掌握在韩国手中，特朗普总统不愿看到这一结果”。
这位消息人士说“特朗普总统4月17日在佛罗里达州海湖庄园与日本首相安倍晋三举行首脑会谈时，曾谈到 ‘目前有五个(朝美首脑会谈)备选地点’ ，这是典型的特朗普式混淆视听”，“朝鲜也认为，特朗普这种混淆视听的言论可以分散外界对备选地点的关注，有助于保障金委员长的人身安全”。消息人士指出，当时特朗普知道备选地点范围已经缩小到蒙古和新加坡两处地方，但他仍然故意说有“五个备选地点”。
不久前，美国《纽约时报》曾分析特金会的多个可能地点，其中提及蒙古乌兰巴托。
该报称，与俄罗斯和中国接壤的蒙古近年来一直奉行中立政策，与美国和朝鲜都有着良好关系。蒙古前总统查希亚·额勒贝格道尔吉(Tsakhia Elbegdorj)在Twitter上表示支持会议在乌兰巴托举行，他说：“给个意见：美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩在乌兰巴托会晤。蒙古是最合适的中立领土。”
另据日本时报报道，泰国方面最近表示，希望能够安排特金会。不过，泰国说尚未就这项建议有任何讨论。2000年，美国和朝鲜代表曾在泰国举行过会晤。
另外，特朗普24日表示，将很快与朝鲜最高领导人金正恩举行会晤，并称赞金正恩坦诚。同一天，正在韩国进行访问的、美国国务院代理助理国务卿 苏珊·桑顿对记者表示，为避免再犯过去的错误，美国将以实际行动检验朝鲜弃核的诚意。
特朗普说，说到朝鲜，我们计划和金正恩举行会晤，会晤很快就会举行，金正恩一直都非常坦诚，从我们观察到的来看他非常值得尊敬，过去这些年来朝鲜曾做出过许多承诺，但从没到过今天这种程度。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost