轿车后座屡成致命车座，新加坡政府采取断然措施

新加坡最近发生多起车祸，轿车后座乘客在事故中身亡，新加坡举国震惊。
轿车后座竟然成为一段时间最致命的座位，让各界震惊之余展开反思。而新加坡政府也在今天宣布采取断然措施。
4月19日，一辆轿车和一辆出租汽车在金文泰路和联邦西道的交界处相撞，两名司机和四名出租车乘客在事故中受伤，被送往医院接受治疗。其中一名19岁女大学生送院后重伤不治，在医院被宣告死亡。
由于车祸发生时，女生被撞到半身探出车外，画面骇人，引起网络议论纷纷。令人惊讶的是，这起车祸的唯一一名遇难者是坐在右后座的这名女生。
4月22日凌晨，武吉知马一带凌晨发生致命车祸，一辆黑色马赛地轿车与一辆SMRT巴士在十字路口相撞，造成一名23岁女子伤重不治。
令人震惊的是，这名遇难者又是坐在后座的女生。
本月较早前，还有一起报道，也是一名后座男子，在轿车右转时的车祸中身亡。
这些事故，都有一个共同点，就是“右转+后座”。
这究竟是怎么一回事。
安全带
一般相信，后座乘客很多人不太会系安全带。当车辆猛烈撞击时，没有系安全带的乘客会首当其冲遭殃。尤其是在车辆右转被撞击时，很大可能是横向撞向后座。
专家指出，后座乘客不系安全带，后果要比想象中严重。据联合晚报报道，新加坡单是国大医院，三年来就救治了2600名后座乘客。
国大医院急诊科部门高级顾问王学权医生援引医学统计报告说，后座乘客不系安全带，一旦发生车祸，受伤的种类更多，伤势也会更严重。国大医院救治的后座伤者包括胸椎、腰椎、胸腔、腹腔受伤，以及手脚骨折。
王学全说，车祸若是迎面碰撞，没系安全带的乘客，会成为抛射物，碰撞力巨大。
根据新加坡法律，即使后座乘客也必须系上安全带，更不用说前排的乘客和司机了。违规的司机或乘客最高可被罚款120新元，司机则可被扣3分。
但由于一些乘客嫌麻烦，却没有系上安全带。每月当局在稽查中，会发现800名司机或乘客没有系上安全带。
新加坡交警劝喻民众，系上安全带与否，可能决定了当事人在事故中的生死。
车辆右转
这些事故还有一个特点，就是发生在其中一辆汽车右转时。
新加坡属英联邦，驾驶座是在右边，道路则靠左行驶。这样一来，当汽车在十字路口往右转时，就会和逆向车道形成交叉。
根据新加坡的交通规则，当车辆要右转时，驾车人士可以做出判断性转向。也就是说，即使不是右转箭头灯，只是绿灯，右转车辆只要判断不会影响逆向车道的行驶的情况下，可自行决定右转。
但是，很多时候，右转车辆司机视线受阻，无法准确判断对面车辆的情况，又或者性急右转。
而逆向车辆由于绿灯情况下有路权，所以车速常常不减，甚至急着冲过绿灯还有加速的现象。
这两种情况同时发生的话，就会导致车祸发生。这也是为什么新加坡右转车车祸不断发生的原因之一。
上述两起车祸发生后，警方已经逮捕了两名右转司机，罪名是鲁莽驾驶。这显示警方判断，右转车辆不当右转，导致这两起致命车祸。
交通规则有问题吗？
尽管如此，新加坡民众认为，现有的右转车辆具有判断性转向权的交通规则不适合，应该修改。
新加坡有网民在多起致命车祸后，在change.org网站上发起请愿。
请愿书表示，近年来，新加坡不少道路拓宽，增添了车道，使得司机在行驶到路口时，需要在短时间内注意包括多条车道、行人、代步工具、迎面驶来的汽车等多项因素，随后才能做出安全的判断。
请愿书质疑，加上很多交通路口都被拓宽，判断性转向的交通规则，是否不够安全。
请愿书获得网民的广泛回响，也获得专家们的认同。
专家们呼吁当局，全面调整允许司机自行判断可否转弯的规则，同一时间只允许朝往同一方向的车辆直行或转弯，交通灯转红之后，反方向的车辆才能行驶。
新加坡政府采取断然措施
对于这些呼吁，新加坡当局显然听到了，并在今天采取断然措施，作出重大宣布。
新加坡陆路交通管理局今天表示，当局计划在条件允许的情况下，在新加坡1600个十字路口安装“红橙绿”三色箭头交通灯。在这样的路口，驾驶者必须等待箭头变绿色才能右转。目前全岛已经有200个十字路口安装了这样的三色箭头交通灯。
陆交局是针对公众要求当局检讨交通安全措施的呼吁，作出回应。
陆交局也会考虑安装其他安全设施，诸如划定转弯区、路面发光指引道、行人过路计时器等，来加强道路的安全。
另据新加坡交警最新公布数据显示，截至4月25日，新加坡今年已经发生36起致命车祸，比去年同期多出三起。
呼吁
新加坡近期交通事故，导致年轻灿烂的生命陨落，全岛民众都为之扼腕叹息。但痛定思痛，我们每个人都要反思自己。
当你驾车右转时，是不是仔细查看路口动态，一慢二看三通过？当你驾车经过十字路口，即使是绿灯你享有路权，是不是也可以尽量放慢车速，看看有没有右转出来的车辆？当你坐在车上，虽然是后座，是不是也系好了安全带？
当然，政府从善如流，下决心改善路口交通安全，值得赞许。但要是这事做得更早，或许就能挽回很多的生命！
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