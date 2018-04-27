恶劣天气影响欧盟生产 全球葡萄酒产量降至60年新低

英媒称，国际葡萄和葡萄酒组织（OIV）称，由于欧盟国家的不良气候导致欧盟葡萄酒产量减少。全球葡萄酒产量在2017年达到60年来的最低水平。
据路透社4月24日报道，总部设在巴黎的OIV24日发布的数据显示，去年葡萄酒总产量为250亿升，与2016年相比减少8.6%。OIV表示，这是葡萄酒产量自1957年以来的最低水平，当年全球葡萄酒产量为173.8亿升。
报道称，欧盟所有主要葡萄酒生产国都受到去年糟糕天气的影响，导致欧盟葡萄酒产量减少14.6%至141亿升。
报道称，根据OIV的预测，在不包括果汁和葡萄浆的情况下，意大利葡萄酒产量减少17%至42.5亿升，法国的葡萄酒产量减少19%至36.7亿升，西班牙葡萄酒产量减少20%至32.1亿升。
法国政府表示，由于春季霜冻、干旱和暴风雨等一系列不良的天气状况影响到包括波尔多和香槟在内的大部分葡萄主产地，法国去年的葡萄酒产量降至历史新低。
报道称，相对而言，世界第四大葡萄酒生产国美国的产量基本维持平稳；世界第七大葡萄酒生产国中国的产量也基本平稳。产量名列第五和第六的分别是澳大利亚和阿根廷。
拉丁美洲国家的情况则各不相同，阿根廷2016年的产量较少，在2017年出现25%的增长，而智利的葡萄酒产量去年减少6%。
报道称，全球葡萄酒消费量2017年略微增加至大约243亿升，同比增长1.8%。美国是世界第一大葡萄酒消费国，消费量达到32.6亿升，位列第二的是法国，消费量为27亿升。
中国的葡萄酒消费量连续第三年出现大幅增长，2017年增长3.5%至17.9亿升。
报道称，在出口市场方面，按量计算西班牙仍然是第一大出口国，国际市场份额达20.5%；法国则是按价值计算的第一大出口国，去年出口葡萄酒价值达到90亿欧元。
总体而言，全球葡萄酒出口量2017年达到107.9亿升，与2016年相比增长3.4%，出口价值达到300亿欧元左右，比前一年增长4.8%。
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