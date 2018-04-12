韩国欲对萨德基地动土施工 3000警力出动维持治安

今天（12日）上午，韩国国防部计划出动30多辆车，将施工装备和建材运入庆尚北道星州郡“萨德”基地，由于军方11日同反对部署“萨德”团体的协商未果，预计届时将与居民发生冲突。当地媒体《庆北日报》指出，基地附近将部署3000余名警察维持治安。
《庆北日报》称，这次拟投入的车辆包括12辆拖车、8辆翻斗车和面包车等，它们将运载挖掘机、推土机、叉车以及砂石等进入基地，开展为期3个月的施工。韩联社说，预计施工期内，军民双方的持续摩擦或不可避免。
韩国为何要对“萨德”基地大兴土木？《中央日报》援引军方人员消息称，目前“萨德”基地内共驻扎130多名美军官兵和270多名韩国官兵，总计达400余人次。“这次施工，是为了对宿舍、厨卫、污废水处理设施的条件进行改善。”
军方人士强调，“萨德”基地的前身是高尔夫球场，其设施仅仅能够供150人使用，目前人员剧增，改善施工不可避免。
11日上午，反“萨德”团体举行记者会，对施工表示反对
谈判破裂后，当天下午，反对团体在星州郡举行记者会，对施工表示反对。他们指出，韩国国防部此举与通过韩朝、美朝首脑会谈实现半岛和平稳定的当前局势背道而驰。“为了美军进行非法施工，还动员数千名警察，这是对本国国民的再次践踏，实在忍无可忍！”
反对团体还强调，为了实现“萨德”永久部署，韩美当局践踏和平局势强行施工，对于这种非法行径，绝不认同，也无法容忍！
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