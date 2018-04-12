日本大和市宣布：70多岁不能算老人

台媒说，在人口老龄化非常严重的日本，有地方政府11日宣布，“不再把70多岁的人称为老人”，以此鼓励年龄较高的民众更加自立和活跃。
台媒援引《共同社》和日经中文网报道称，日本神奈川县大和市宣称要打造“不称70多岁者为老人的城市”，该市说，在迎来人生100年时代的超老龄社会中，有必要改变一般将65岁以上视为老龄者的固有观念。希望这一代人能符合其意愿和能力，一直生气勃勃地活跃。
市长大木哲在纪念仪式上强调，希望通过释放出积极的信号来延长市民的健康寿命，提高终身工作意识，无论多大年纪都能活力满满地活跃于社会。
据悉，大和市在2014年4月宣布，“不再把60多岁的人称为老人”，当时该市75岁以上人口占8.8%，到了2018年4月，这个数字已增加至11.2%。目前，大和市70岁以上人口约有2.6万人。
鉴于市民老龄化，以及日本老年学会等组织去年将老年人定义调整为75岁，大和市提出了新的宣言，但这不会对法律和条例定义的“老年人”年龄产生影响。大和市表示，他们是日本唯一一个提出这种宣言的地方政府。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost