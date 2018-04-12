特朗普扬言要打叙利亚 俄方：不跟你玩推特外交

据塔斯社报道，在美国总统特朗普11日发推称“导弹将马上飞向叙利亚”后，克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫表示，俄罗斯不参与“推特外交”，我们支持严肃方式。
德米特里·佩斯科夫说，“我们仍然坚信，对于已经脆弱的叙利亚局势，放弃采取可能有害的措施是非常重要的。”
他认为，叙利亚涉嫌使用化学武器的指控是捏造的、太离谱，不能作为对该国使用武力的借口。他还强调，“不原谅使用任何武力。”
近日，叙利亚局势因发生疑似发生化学武器袭击事件不断升级。特朗普8日在内阁会议上表示，化学武器袭击一事“决不允许发生”，未来24至48小时内将对叙问题作出重要决定。11日，他又发推喊话俄罗斯，“准备好吧，导弹会来的，又新又好又智能的导弹。你不应该与一个使用化学毒气毒杀民众并享受屠杀的‘畜生’为伍！”
对此，俄罗斯外交部发言人很快回应道，“智能”导弹应该飞向恐怖分子，而不是一个合法的政府。发射“智能”导弹难道是企图摧毁化武袭击的证据吗？
就在扬言导弹飞向叙利亚仅过40分钟后，特朗普又发推称，“当前美俄关系比包括冷战在内的以往任何时候都更差。这没有道理。俄罗斯需要我们帮助他们提振经济，这是小菜一碟，而我们需要所有国家共同合作。停止军备竞赛怎么样？”
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