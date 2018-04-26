六四前夜再现 北大校友吁所有高校站出来

北大前中文系教授沈阳被举报性侵事件发酵。23日晚北大校园出现大字报，声援被院方打压的女学生岳昕，并扩散到其它高校。北大校方的紧急封口令，令学生更加激愤。北大校友群发出声明，呼吁所有高校学生连署声援岳昕。外界分析，这种迹象恰似六四前夜再现，当局如果违背民意一味封杀，可能会再度引发抗议的学潮。
北京大学建校120周年日前夕，该校学生要求校方公开，对前中文系副教授沈阳涉嫌性侵犯女学生的调查情况，但校方以维护校园稳定等理由，试图掩盖事实真相，触发学生愤怒情绪。
23日晚8点许，北大校园内〝红旗团委〞宣传栏的玻璃上，突然出现三张〝大字报〞，声援因要求信息公开而遭到打压的北大外国语学院的学生岳昕。
该大字报标题是〝声援勇士岳昕〞，文中说，〝我们这些匿名者敬佩岳同学实名上书的勇气，更钦慕她临事不惧的正气，而有司诸公你们究竟在怕什么？岳同学最怕的是对不起120年前的五四先辈，毁了精神上的校庆，而你们最怕的是‘出乱子’毁了政绩上的校庆〞
文中质问：〝我们于是想问，这到底是谁和谁的斗争？这是‘两个北大’之间的斗争〞。
该大字报〝贴出〞不久，被学校保安员揭下，但现场图片在网上广泛传播。有关岳昕同学的被打压的信息被大量转载，之后，岳昕和北大在大陆网站都成为敏感词。
北京大学法学教授贺卫方对纽约时报说，许多教职工对学校就岳昕的处理方式感到不满。他表示作为中国最有声望的学府之一，北大有责任做到诚实透明。
24日，中国传媒大学校园内也出现了声援海报，上面写道：今天他们封杀了岳昕的声音，我没有说话，那明天呢？星星之火，逐渐汇聚成一道光。更多的人为岳昕发声，为未来呐喊。
由于恰逢下周北大120周年举行校庆，并临近六四29周年，引发有关当局高度恐慌。校内展开全面维稳，紧急下发封口令，严控舆论，恐吓学生，党媒也接连发文引导舆论。
八九学运期间的大学生季风表示，此次北大学生发起的资讯公开运动，以及随后在院校出现的大字报，是1989年六四事件以后，首次具有学生运动意义的维权运动。所以导致各方都高度紧张，担心会引发连锁反应导致新一轮学潮。
报导引述人权观察者付先生的话表示，自岳昕23日发布公开信后，关于她本人的任何消息都已消失。当局还启动了大规模的删帖行动，任何关于岳昕的消息，一律遭遮罩。
他认为，因为北大、清华这样的学校，具有示范效应，因此官方对其管控严厉。
来自北大校园的消息称，北大紧急召开会议，向部分老师和管理人员传达校党委和校长的决定，要求系主任们关注各系的动态，辅导老师管好自己的学生。
该校一位要求匿名的学生告诉自由亚洲电台，〝岳昕这件事情，学校开会让各辅导老师管好自己的学生，马上要到校庆日了，不要再议论这件事，千万不要再出什么事，确保学校环境平安〞。
大陆著名独立记者、专栏作家高瑜在推特披露，北大党委判断这场声援岳昕行动，是具有学潮性质的政治运动，校方称，〝校内学生已经开始串联，也有和校外势力的串联。并提醒全校需要提防国内不良媒体和境外媒体别有用心的报导〞。
北大校友群对校方处理此次事件非常不满意，4月25日，北大校友群发声明，呼吁所有的高校学生发起声援岳昕的连署行动，以抗议北大校方打压要求资讯公开的数十名学生，并且要求北大停止向岳昕施压，并向其家人道歉。
但呼吁书在中国社交媒体上迅速遭删除。
该事件源于4月5日，原北大校友王敖和李悠悠公开举报原北大中文系教授沈阳20年前曾性侵学生高岩，导致其自杀身亡，此事迅速引爆舆情，沈阳遭现就职单位〝建议辞职〞。
两天后，北大学生邓宇昊发出公开信，要求北大公开沈阳案相关资讯，但迅速遭校方施压。此后，数十名学生继续要求校方公开档案的学生，也持续遭骚扰。
4月23日，岳昕发表公开信，指校方连日来不断约谈，要求她停止介入事件，否则会拒绝让她毕业。其母受到过度惊吓而情绪崩溃，她亦被带回家中〝看守〞。引起北大学生和社会舆论的极度关注。
海外〝自由微博〞显示，24日至25日，岳昕成为中国微博搜索第一名，而北大排名第二，并一度成为禁搜词。
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