美封杀令谁遭殃？中兴欲采取行动 高通等美企已“躺枪”

外媒称，美国政府宣布禁止美国厂商向中国电信大厂中兴通讯供应芯片、天线等零组件7年。这项禁令使数家美国供货商也恐流失大笔营收，近期股价一蹶不振。中兴通讯25日晚发布公告称，公司管理层已决定采取相关美国法律下可采取的与美国政府命令相关的某些行动，股票继续停牌。
中兴采取与美命令相关行动
据路透社4月25日报道，美国政府日前宣布禁止国内企业向中兴通讯出售零部件和软件。中兴通讯25日晚公告，公司管理层已决定采取相关美国法律下可采取的某些行动，其A股和H股将维持停牌，以待进一步发布公告，内容包括该行动等事项。
中兴通讯在深交所和港交所同时发布公告称，上述行动的公开披露，取决于公司美国法律顾问的建议及公司与美国政府相关部门的沟通情况等因素。
中兴通讯董事长殷一民日前称，美国无视中兴通讯在遵循出口管制合规方面的艰苦努力、巨大投入和长足进步，以及对问题发现和处理的主动性，在相关调查尚未结束之前，美国商务部工业与安全局就施以最严厉的制裁，是极不公平的，也是不能接受的。
多家美企“躺枪” 股票暴跌
据美国《华尔街日报》网站4月24日报道，美国商务部对中兴实施七年销售禁令，受此连累，最近几天好几家中兴供货商的股票价格暴跌。
报道称，美中两国间的国家安全和贸易问题愈演愈烈，殃及多家美国公司，包括圣迭戈芯片制造商高通公司等技术巨头和马萨诸塞州梅纳德的光纤网络组件生产商阿卡西亚通信公司等小众企业。
国际商业策略咨询公司一直追踪关注中国的高技术行业。据公司高管汉德尔·琼斯说，美国芯片制造商去年向中兴出售了价值约15亿美元的产品。他估计，2017年中兴生产的智能手机占全球总产量的3.8%。
报道称，销售禁令让阿卡西亚格外发愁，该公司今年2月的报表称，去年3.852亿美元收入中有30%来自中兴。阿卡西亚在2017年底有员工354人。该公司说：“不管出于什么原因失去或暂时失去一个大客户都会损害我们的财务状况。”
阿卡西亚的市值约为11亿美元，其股价自4月16日禁令颁布以来已下跌31%。该公司表示，它“正采取措施中止相关交易，并评估这些事态发展的不利影响”。
高通的股价下跌了9%。伯恩斯坦研究公司的分析师斯泰西·拉斯根透露，中兴为高通2017年的223亿美元收入贡献了1.5%至2.5%。
报道称，两年前，美国商务部曾对中兴实施类似的美国出口限制，但很快予以中止。在去年5月的一份监管档案文件中，加利福尼亚州圣何塞的可编程芯片制造商西林克斯公司表示，假如那些制裁未解除，限制措施会给它的业务“造成重大的负面影响”。
西林克斯的股价自禁令颁布以来已下跌7%，公司发言人在18日的收益报告电话会议上说，公司“对形势是了解的，会设法应对”。
禁令公布后，中兴警告称，它“不仅会严重危及中兴的生存，也会伤害包括大量美国企业在内的中兴所有合作伙伴的利益”。
在以往的财报中把中兴列为客户的美国企业有十多家。
报道称，新飞通光电公司表示，它去年的2.9亿美元收入中有4%直接或间接来自中兴。这家总部设在圣何塞的光通讯设备生产商原本一直指望这项业务上升到年化收入的5%。该公司上周表示，如今那些期望“不会实现了”。此外，该公司称，它有150万美元“专供中兴”的存货要注销。它的股价自禁令颁布以来下跌了13%。
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