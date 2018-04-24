卡塔尔开拓中国市场 打破邻国封锁

香港《南华早报》网站4月22日报道称，遭遇危机的卡塔尔放眼中国，寻求新的天然气需求和投资。
报道称，随着海湾国家卡塔尔力图缓解因邻国封锁而带来的冲击，它正致力于充分利用中国日益增长的天然气需求以及中国扩大海外投资和基础设施建设的契机。
卡塔尔能源和工业大臣穆罕默德·萨利赫·萨达说，卡塔尔是世界最大的液化天然气供应国并将在2024年前把产量提高约30%，以满足需求，尤其是来自东亚的需求。
他上月在多哈表示：“我们预计，由于实施重视环保的政策，中国将继续加大进口。我们将利用这种需求。”
萨达说：“卡塔尔的产量在未来几年将逐步增加30%。卡塔尔已经调整好增产时间，而这恰逢市场处于紧缩之际，这将有助于确保东亚国家的需求。”
萨达说，卡塔尔与中国建立了“良好的合作关系”，自去年以来，卡塔尔的液化天然气供应并未受到外交危机的干扰。
去年6月5日，沙特阿拉伯、阿联酋、巴林和埃及以所谓卡塔尔支持恐怖主义为由，断绝了与卡塔尔的外交关系，封锁了与卡塔尔的陆上、空中和海上的边界。
卡塔尔官员说，封锁正迫使卡塔尔经济变得更加多样化，大门也为中国打开。
报道称，建筑领域的合作也在进行。中国一家公司及其当地合作伙伴将建造卢赛勒地标体育场。另一家中国公司也在多哈郊区进行重大工程建设，建设新哈马德港口。该港口将包括一个自由贸易区，以吸引外国投资者投资制造业和信息技术等领域。
萨达说，除了特殊的法律和监管环境，该港口还将提供免税政策和资本自由流动的便利。他说：“这将使中国公司在卡塔尔建立基地，并带来专业知识和技术。”
报道指出，在金融领域，卡塔尔2015年建立了中东首个人民币清算中心，让卡塔尔和中国的一支基金在两国市场上相互上市的计划也在进行中。
卡塔尔证券交易所负责人拉希德·本·阿里·曼苏里说：“我们希望发出信号，卡塔尔的经济将更加独立，多样化进程将加快。”
卡塔尔金融中心的首席执行官优素福·穆罕默德·杰达也表示，自封锁以来，当局“积极”重新制定进一步开放的战略。多哈的目标是建立一个与迪拜平行的金融中心。
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