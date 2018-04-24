IMF会议力促中美协调立场 美与G20其他成员分歧加深

外媒称，国际货币基金组织（IMF）和世界银行的春季会议有助于正处在紧张贸易局势之中的两个世界最大经济体美国和中国协调立场。
据埃菲社4月21日报道，事实上，美国财政部长史蒂文·姆努钦21日在IMF春季会议结束后表示，正在考虑访问中国，以期降低双方之间的贸易冲突，并对与中国达成协议表示“谨慎乐观”。IMF领导人认为中美达成协议是非常重要的一步，这个星期他们一直在敦促中美互相靠拢、协调立场。
IMF总裁克里斯蒂娜·拉加德21日在记者会上指出，她现在“最关心”的是让紧张的中美贸易关系在对世界经济造成严重后果之前得到缓解。拉加德表示，IMF春季会议对中美双方走向磋商解决贸易问题这一方向发挥了“重要的推动作用”，“我们将继续这种和平、谨慎的对话方式。我们没有必要非得有媒体见证或者通过声明进行对话”。
报道称，拉加德强调了本周在华盛顿参加IMF春季会议的经济界代表的关切，表示面对特朗普的保护主义措施，“所有国家都在努力推动和支持自由贸易”。本周不少国家和机构的与会代表也表示反对特朗普的加征关税措施，要求美国政府重新考虑立场。
另据日本《读卖新闻》4月22日报道，二十国集团（G20）财长和央行行长会议20日闭幕，会议一致认为保护主义政策会妨碍世界经济增长。G20成员纷纷表达对保护主义的担心，但美国仍然坚持以下立场，即现在的贸易政策应以纠正贸易不平衡为目的。
报道称，此次财长和央行行长会议距离3月召开的上次会议约一个月。美国与其他成员的分歧愈发明显。
在华盛顿举行的G20财长和央行行长会议上，如何缓和美中贸易摩擦成为主要议题。法国经济部长布鲁诺·勒梅尔在声明中指出：“美国对钢铝加征关税会导致贸易对象采取同样行动。保护性行为升级是很大风险。”
报道称，此次G20会议没有发表联合声明，但据相关人员透露，3月的会议确认了“与保护主义作斗争”的观点，对此与会成员大都表示赞同。
但美国财长姆努钦20日在声明中反驳说，“不公平的贸易惯例会妨碍美国经济和世界经济增长”，强调将奉行“美国优先”的贸易政策。
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