特朗普一条推特致全球市场震荡 油价创3年半新高

近日，叙利亚局势因发生疑似发生化学武器袭击事件不断升级。特朗普8日在内阁会议上表示，化学武器袭击一事“决不允许发生”，未来24至48小时内将对叙问题作出重要决定。
11日晚间，特朗普发布推特写道：“俄罗斯扬言要拦截所有可能射向叙利亚的导弹。做好准备吧俄罗斯，因为更好、更新、更智能的导弹就要来了！”
这番“火上浇油”的表态让市场担忧叙利亚局势可能恶化，引发了全球金融市场的涟漪反应。
全球市场震荡
特朗普推文发布后，俄罗斯卢布兑美元跌幅扩大，11日，俄罗斯卢布兑美元创2016年11月以来最低水平，卢布触及1美元兑65卢布的低位。
原油方面，美、布两油短线拉升，均扩大涨幅至1%，布伦特原油刷新三年半高点至71.88美元/桶。
股市方面，12日，美股全线收跌，道指收跌近1%。中东地缘局势恶化刺激避险情绪回升，令美股承压。盘面上，因美布两油则双双大涨，油气服务板块涨幅居前。
航空公司取消飞经叙利亚航班
昨日，不仅特朗普在推特上不停恐吓，总部设在布鲁塞尔的欧洲航空安全组织在一份简短公告中称，由于未来72小时可能对叙利亚发射空对地导弹或巡航导弹，建议飞经东地中海空域的航班取消航班或绕行。
一张网络上热传的民航实时位置图也充分表现了叙利亚目前紧张的氛围。
根据民航实时信息网站Flight Rader 24的示意图，昨天几乎所有的民航客机都避开了叙利亚上空，绕道伊拉克、土耳其等邻国过境。
叙利亚战火未燃 美俄“口水仗”先打
特朗普发这条推特的缘由是：俄罗斯驻黎巴嫩大使亚历山大⋅扎瑟普金11日发出警告说，美国任何射向叙利亚的导弹都将被击落。
就在扬言导弹飞向叙利亚仅过40分钟后，特朗普又发推称，“当前美俄关系比包括冷战在内的以往任何时候都更差。这没有道理。俄罗斯需要我们帮助他们提振经济，这是小菜一碟，而我们需要所有国家共同合作。停止军备竞赛怎么样？”
特朗普连发的两条“推特”可以说是半带恐吓、半带劝阻，对此，俄罗斯外交部发言人扎哈洛娃在“脸书”个人主页上迅速发文，予以回击。
扎哈洛娃说，美国的智能导弹应该飞向恐怖分子，而不应打击合法政府，特别是这个合法政府在过去几年中一直致力于在自己国家的领土上打击国际恐怖组织。
扎哈洛娃还说，“停止军备竞赛是个很棒的主意，俄罗斯提议从销毁美国的化学武器开始”。
叙利亚外交部也发表声明，狠批“美国威胁对叙利亚发动军事打击”是鲁莽的行为，只会使局势升级。声明指出，美国急于以“未经证实的化武袭击”为借口实现打击叙利亚的意图，说明美国政府“毫无原则和理智”，这一做法本身就对国际和平与安全构成了威胁。
就在特朗普的“导弹威胁”的同日，俄罗斯总统普京11日表示，当前世界局势越发混乱，令人担忧。俄方希望理智最终能占上风。
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