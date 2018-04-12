IMF预警全球房价联动下跌风险 建议防止投机资本流入

英媒称，持续多年的宽松货币环境令全球相互联系的房地产市场陷入了与2008年雷曼危机之前出现的极端泡沫一样的境遇，给经济和社会稳定带来了越来越大的风险。
据英国《每日电讯报》网站4月10日报道，国际货币基金组织（IMF）警告说，房屋越来越像一种商品，被不懈追求高收益资产的全球投资者所利用。
报道称，房地产市场呈现出国际性的特点，会受到任何一个国家都无法控制的力量的推动。任何一个地区的房价暴跌都可能通过溢出效应而传播开来。
IMF表示，各国政府应尽可能加大对“宏观审慎”限制措施的使用，以减少外国资金的涌入，保护本国经济。
IMF在今年春季的《全球金融稳定报告》中称：“近年来，发达经济体和新兴市场经济体的许多城市的房价同时上涨，与危机前所出现的协同增长极其相似。”
IMF称，阿姆斯特丹、墨尔本、悉尼、多伦多和温哥华等城市已经被投资者驱动的繁荣所笼罩，令地方当局不知所措。这种现象正在大规模地发生，以致构成一种广义的系统性风险。
IMF说：“房地产市场之间的联系可能会传播或放大金融和宏观经济冲击。决策者运用本国或地方政策来解决房地产市场不平衡问题的能力也越来越受到限制，尤其是在许多国家的房地产价格同时下跌的时候。”
报道称，令人担忧的是，货币紧缩和全球流动性紧缩——由于世界货币供应量增长迅速放缓，这显然已经开始——可能会引发一连串令人不悦的事件。这个警告是在IMF乏味的技术性文章中发出的，但它所传递的信息是明确的。
IMF说：“外部需求下降可能会令稳定家庭资产负债表、金融市场和经济活动的挑战更加艰巨。从这个意义上说，一旦房价同步下跌，当前宽松的全球金融环境的急剧逆转可能会给决策者如何应对金融和宏观经济动荡带来挑战。”
IMF估计，由于金融上的联系，房地产市场的“全球因素”从20世纪90年代初的10%左右飙升至现在的30%以上，而世界级城市的这一比例更高。
报道称，伦敦处于这个漩涡的中心，这里是各国富人的首选，也是全球投资基金的首要目标。这意味着伦敦繁荣与萧条的经济周期将变得更加强大，也有可能充满危险。
英格兰银行已经为当地买家规定了不超过收入4.5倍的抵押贷款限制，并且正在考虑采取反周期缓冲措施。购房出租的业主将面临更严格的审查。
报道称，与一些东亚枢纽城市苛刻的措施相比，这是一项非常温和的监管措施。在东亚一些地区，最低首付款比例可能上升到30%、40%甚至50%。尽管IMF称国外买家有时“通过当地金融中介机构运作”，但无论如何，这是防止投机资本从国外流入的一个直接手段。
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