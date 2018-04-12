印度政府计划征收出境税 防止富豪移民他国

印度政府正尝试推出新措施抑制富豪“流失”现象。据美国《石英》杂志4月11日报道，印度中央直接委员会（CBDT）已成立专门小组，准备推出一系列规定让寻求移居他国的人付出一定费用。
报道说，富翁出走对印度政府税收有直接影响，CBDT专门小组在寻求防止税基缩小、人们移居他国的方法。
2018年3月摩根士丹利投资公司的一报告显示，2017年，有7000名富翁离开了印度。近4年，总共有大约2.3万名富翁流失。据瑞士信贷，在2017年，印度有大约24.5万名富豪。
法律事务所税务监管合伙人吉格•塞亚（Jiger Saiya）表示：“全球有一些国家有出境或离境税。例如，如果有人从加拿大移民他国，此人所拥有的、被认为将被处置的资产将被征税。”
如果某个人选择永久离境，即使他的资产并没有被变卖，加拿大政府仍然会认为他的所有财产都已经被处置。这被称为“假定出售”，它可能会导致资本增加或减少，在离境之前，此人需要对此付税。
不过，印度一位税务专家表示，税务部门应当问人们为什么要离开印度，否则问题不会得到彻底解决。
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