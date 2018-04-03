中国军舰印度洋活动成常态 有两大使命

美国《福布斯》双周刊网站4月1日刊登文章称，位于华盛顿的安全研究中心国际事务小组最近发表的一篇报告中指出：“中国军舰出现在印度洋已成为常态。”
文章称，北京试图在印度洋完成几个使命。其中之一就是保护其从海湾国家运输石油的船只免遭海盗袭击。安全研究中心指出：“中国人民解放军海军自2008年12月以来一直在连续开展反海盗行动。”
另一个任务是阻止美国“封锁”马六甲海峡，这里是印度洋-太平洋地区的重要通道，是非洲和中东与东亚之间贸易的战略航道。
文章称，中国的石油需求越来越依赖中东，而这些石油需要通过马六甲海峡运往中国海岸。这意味着，一旦美国封锁马六甲海峡，中国就有中东石油供应遭到切断的风险。
另据日本《朝日新闻》4月1日刊登文章称，印度警惕中国进出印度洋，正通过确保海洋基地来加强与各国的合作。
文章称，印度总理莫迪3月10日与法国总统马克龙签署互相利用对方基地的协议。法国在印度洋的法属留尼汪岛、中东的阿布扎比和非洲的吉布提拥有海军基地，印度舰船今后将可以停靠这些基地，接受补给。
文章称，印度最近正致力于确保在印度洋上的基地。1月，印度与西印度洋岛国塞舌尔签署了与建设基地有关的协议文件。印度军队未来20年内可以在该国某个岛上设立基地。2月，印度与阿曼签署了允许印度海军舰船停靠代格姆港的协议。不过，关于该港口，中国已经与阿曼就开发工业园和建设港口达成协议。
文章称，伊朗总统鲁哈尼2月访问印度时，就印度方面管理伊朗东南部恰巴哈尔港一部分一年半时间达成协议。该港口由印度援建，去年12月部分开港。印度还将援助建设一条从恰巴哈尔到阿富汗边境附近的500公里长铁路线。
文章称，在恰巴哈尔以东约150公里的巴基斯坦西南部，中国建设了瓜达尔港。印度除了要牵制中国的活动外，还试图绕开敌对的巴基斯坦，开辟从阿富汗和中亚进口资源的线路。
文章称，印度之所以加快确保海洋基地，是因为它将中国的海洋活动视为对印度的包围网。中国去年12月获得了斯里兰卡南部汉班托塔港99年的运营权。
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