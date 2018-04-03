俄“亚尔斯”导弹部队实战演练 新扫雷车用电磁波引爆地雷

俄罗斯《红星报》4月2日发表了尤里·别洛乌索夫的题为《重型“亚尔斯”导弹准备作战》的报道。
在奥伦堡导弹集团综合验收的框架内，下塔吉尔导弹部队在斯维尔德洛夫斯克州举行的大型首长司令部演习进入尾声。
这次演习的目的是检查和评估导弹部队的真实战备度和指挥官的专业素质。演习中出动了3000多名军人和大约300套装备，演练了导弹系统投入战斗巡逻、转移阵地、伪装和战斗警戒等内容。
俄战略火箭兵司令谢尔盖·卡拉卡耶夫指出：“这次首长司令部演习不仅将确定下塔吉尔导弹师的整体战备水平，还将对部队换装的先进武器装备进行性能评估。”
卡拉卡耶夫表示，除了“亚尔斯”系统的自控发射装置外，下塔吉尔导弹师前不久还接装了一批特种装备，比如“叶”式远程扫雷车、工程保障和伪装车、“台风”-M防雷反伏击战车、ARS-14KM型喷洒车。
“叶”式遥控扫雷车的用途是发现并摧毁有电子部件的金属地雷。通过车载宽幅感应搜索模块，它可以发现100米内的路边地雷，并用震荡电磁波将其远程引爆。
根据演习剧本，模拟破坏侦察部队的标志组在“亚尔斯”导弹车队的行进路线上埋设了约20个遥控爆炸装置。侦察警卫营发现并迅速消除了破坏分子的危害。无人机在发现、包围和歼灭假想破坏分子的过程中发挥了重要作用。
演习中出动了数量创纪录的先进特种装备，包括工程部队、侦察警卫部队和核生化防护部队使用的装备。ARS-14KM型喷洒车制造了烟幕掩护导弹车队前进。在通过“污染区”后，核生化防护部队对车队的武器装备进行了消毒和去辐射。
移动式导弹系统的伪装和摆脱危险训练，在这次演习中达到全新水平：导弹车队在接到命令后，趁着天黑离开冬季营地，进入战斗巡逻路线。他们还与中央军区部队配合，完成了空袭预警和反击任务。
在这次演习中，战略火箭兵部队还演练了与中央军区、紧急情况部、内务部、联邦安全局部队的协作。
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