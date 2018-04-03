机器人将取代工人？这份权威报告得出结论：风险被夸大！

英媒称，根据经济合作与发展组织的一份新报告，在发达经济体中，工人被机器人取代的风险远远低于人们之前的想象。
据英国《金融时报》网站4月2日文章，这一研究报告得出的结论是，经合组织国家中约14%的就业岗位是“高度自动化的”。
这项研究表明，与来自牛津大学的两位学者卡尔·弗雷和迈克尔·奥斯本的估算值相比，面临消失风险的就业岗位要少得多，他们之前发现有47%的美国就业岗位存在“计算机化”风险。
机器缺乏磋商推理能力
文章称，人工智能和机器人技术的迅速发展令决策者和经济学家担心，随着机器取代工人，将出现工人大规模失业的风险。
但研究发现，大多数工作将难以实现自动化，因为它们需要从业者具备就复杂的社会关系进行磋商的能力、创造性和复杂的推理能力，或者在无组织的工作环境中执行实际任务的能力，而和人相比，机器要做到这一切难度更高。
尽管以前的研究也考虑到了自动化面临的这些障碍，但经合组织利用了新的资料将工作名称相同的工人之间的差异考虑在内。
经合组织主管就业、劳工和社会事务的斯特凡诺·斯卡尔佩塔举例说明了在一家大型工厂的生产线上工作的汽车修理工与在一家独立的汽车修理厂工作的汽车修理工之间的区别。后者的工作可能更难实现完全自动化，但工作的某些方面仍可能发生变化。
劳动力市场将会两极化
他说，报告显示对“大规模技术失业”的担忧在某种程度上被夸大了。相反，风险在于“劳动力市场的进一步两极化”，一边是高薪工人，一边是从事其他可能“相对低薪而且并不特别有意思”的工作的人。
他说，“自动化风险高度集中于低技能人群”，“有些人可能会在技能分级体系中进一步下滑”。
报告发现，英语国家、斯堪的纳维亚国家和荷兰的就业岗位最不可能实现自动化，而德国、日本、南欧和东欧的就业岗位风险最大。
报告说，这些经济体之间存在差别主要不是因为部分经济体的制造业规模更大，而是因为人们已经在以不同的方式从事这些工作。
研究人员写道，“在相同的职业中，感知和操纵性任务以及认知和社会智能性任务出现的频繁程度是不同的”，并说这或许反映出一些国家已经采用了节省劳动力的技术，而且就业岗位已经进行了调整。
加强成人教育可化解风险
文章称，虽然面临风险的工作岗位的比例远远低于其他已经公布的估算结果，但仍有许多人会受到影响——在参加这项研究的32个国家中约有6600万人——而且其中许多人将很难再接受培训。
该研究说，仅在美国，就可能失去1300万个就业岗位。研究说：“由于失去的就业岗位不太可能平均分布在全国各地，其影响将相当于20世纪50年代底特律汽车工业衰退对当地经济造成的破坏的数倍，当时技术的变化和自动化程度的提高等因素造成了大规模的失业。”
面临的自动化风险最大的是那些需要最少量的教育的工作岗位，尤其是食品制备、保洁、采矿、建筑和制造领域的体力劳动者。
报告说：“与此同时，由于自动化，大部分劳动者的工作可能会发生相当大的变化，这要求各国优化成人学习政策，以便让他们做好准备面对可能出现的工作要求变化的局面。”
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