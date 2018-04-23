加拿大温哥华市就歧视华人历史正式道歉

当地时间4月22日下午，加拿大温哥华市市议会在位于唐人街的大温哥华中华文化中心举行特别会议，市长罗品信（GregorRobertson）代表市府就该市歧视华人的历史向华人社区正式道歉。
考虑到作为道歉对象的早期在温哥华谋生却受到不公待遇的华人先侨多来自广东台山一带，在罗品信用英语宣读道歉内容的同时，原华裔市议员叶吴美琪、余宏荣分别用广府方言和四邑方言宣读道歉内容的中文版本。
温哥华华社的老中青三代代表人士在仪式中发言，对当局的道歉作出回应。多位市议员发言，赞扬华人的贡献，感怀华人先侨遭遇的艰辛磨难。
华社民众及其他族裔代表等约500人参加这次特别会议。有华人与会者和市议员感慨落泪。
罗品信稍早前曾表示，选择在公共场合而非市府大楼道歉，有助于传达当局“致力于让中华文化获得支持和接受的诚意”。
温哥华及其所在的卑诗省（又译不列颠哥伦比亚省）是早期华人抵达加拿大时最早、最主要的登陆地。
温哥华市府在2016年至2017设立了一个由华人和非华人专家、社区代表组成的咨询小组，对该市1886年至1947年间涉嫌歧视华人的政策进行研究。2017年11月初，历时一年完成的题为《从排华到平等公民权利：检视早期华裔居民所受温哥华市歧视政策》的报告证实，温哥华市过往的确存在若干歧视华人的政策，诸如：剥夺华人的投票权及公民权利，限制华人移民，限制华人在若干领域的谋生机会，在房屋及公共场所实施针对华人的隔离政策等。该报告同时提出当局应就过往歧视史向华社作出正式道歉、支持温哥华华埠申请纳入世界文化遗产等十余项建议。
温哥华华埠在此次道歉仪式的同时举行文化节，内容包括历史遗迹徒步行走、太极拳展示、书法表演、舞狮、街头小吃等。
19世纪后期，先后有超过15000名华工参与修筑加拿大太平洋铁路，其中4000多人客死异乡。但在1885年铁路竣工后，加拿大政府还通过《华人入境条例》，向华人移民开征“人头税”。到1967年，“人头税”才被废除。有据统计，从1885到1923年，加拿大政府共向逾8.1万中国移民征收了总计2300万多加元的“人头税”。加拿大政府在1923年又开始被称为“排华法案”的《华人移民法案》，对华人彻底关闭移民大门，从而将歧视推向极致。该法案直至1947年才被废除。
1871年卑诗省政府曾通过立法，剥夺华裔投票权，并禁止华裔在法律、药学等专业领域从业。温哥华市则一直到1949年才废除市级排华法令，是加拿大城市中的最后一批。
2006年6月22日，时任加拿大总理哈珀代表联邦政府就过去曾向华人征收“人头税”和实施排华法案等问题，在国会正式道歉。
在华人的奔走呼吁下，以一座重见天日的华人墓地遗址为契机，卑诗省历史名城新西敏市市议会在2010年9月20日就歧视华人历史作出正式道歉，从而成为全加拿大首个就昔日排华政策向华社道歉的城市。
2014年5月15日，时任卑诗省长简蕙芝代表省府就历史上针对华人实施的一系列歧视性法律和政策正式道歉。当局同时宣布拨款100万加元成立“传承基金”，资助把有关历史及华裔贡献写进教科书等相关后续工作。
加拿大官方2017年底公布的统计数据显示，在2016年，华人人口约为177万，占加拿大全国总人口的约5%。其中，温哥华华人约50万，多伦多华人约70万。
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