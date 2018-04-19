研究发现：蒙娜丽莎是否“微笑”要看观众情绪

英媒称，不同的人在不同的时间观察蒙娜丽莎的表情会得到完全不同的印象，对于这一点，科学家们已经找到其中的原因。
据英国《每日邮报》网站4月12日报道，几百年来，艺术爱好者和评论家一直对莱奥纳多·达芬奇这幅画中人物的目光和她的微笑（或是苦相？）感到困惑，并对此进行争论。
但美国加利福尼亚大学的一项新研究让人们对蒙娜丽莎似乎在不断变化的表情有了新的理解。
通过视觉和神经学实验，科学家们发现，我们的情绪确实可以改变我们如何看待一个中性的脸部表情。
来自该大学的埃丽卡·西格尔及其同事研究情绪如何改变我们对周围世界的理解，即使我们不知道某些事情已经改变了自己的情绪。
西格尔说，这基于“大脑是一种预测性器官而非反应性器官”的现代理论。
西格尔解释说，换言之，“我们积累了一生的经验，并使用这些经验来预测接下来将要经历的事情。如果这种预测被证明是错误的，新的信息实际上只是用于纠正预测”。
因此，西格尔及其团队预测，人们对一张新面孔——究竟是愉快、悲伤、友好，还是中性——的理解，实际上会更多地与我们遇见这张面孔时自身的情绪有关，而不是这张面孔的实际情况。
利用视觉可能欺骗我们的原理，西格尔的团队实际上模拟出了人类情感的潜意识经验。
每个人都有一个主视眼和一个非主视眼。
如果两个眼睛接收到的信息不同，那么我们下意识地只接受主视眼所看到的情景。但非主视眼所看到的信息仍然会留在我们的潜意识中。
西格尔的团队利用这一点小心地引导，让研究参与者产生不同的感觉。
他们向43人同时展示两组一闪而过的照片，以便让主视眼看到并录下中性表情，同时让非主视眼“看到”中性、苦笑或微笑的面孔。
在看过这些一闪而过的面孔后，研究人员让参与者看任意的面孔图片，并让他们挑选出哪些是曾经看到过的。
当参与者中非主视眼看过的是笑脸时，他们更倾向于认为中性面孔实际上是在微笑。而对于看到了痛苦和中性表情的面孔的参与者，他们也会更倾向于把中性面孔当成是痛苦的或中性的。
西格尔说，这意味着“如果一个人刚刚同丈夫大吵一架，那么在她看到蒙娜丽莎这幅画后会有不同的理解”。
她补充说：“但如果你正在享受卢浮宫的美好时光的话，那你便会看到蒙娜丽莎神秘的微笑。”
西格尔说：“我们是我们自身经历的设计师。我们的大脑对即将看到的场面做出预测，同时用外部世界的信息更新预测。”
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