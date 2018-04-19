美第17艘濒海战斗舰命名 美军怀疑其缺乏重要作战能力

据美国外交学者网站4月18日报道称，美国海军4月14日在威斯康星州的马里内特海事公司造船厂将其最新的“自由”级濒海战斗舰命名为“印第安纳波利斯”号。“印第安纳波利斯”号是美国海军推出的第17艘濒海战斗舰，也是第9艘“自由”级濒海战斗舰。
濒海战斗舰包括“独立”级和“自由”级两种型号。“自由”级濒海战斗舰是单体船设计，而“独立”级拥有独特的三体船船体和更大的飞行甲板。“自由”级由美国防务承包商洛克希德-马丁公司制造，而“独立”级则由美国奥斯达公司建造。
美国海军宣传说濒海战斗舰是一种多用途水面平台。其在4月12日的一份声明中说：“未来的‘印第安纳波利斯’号是一款快速、灵活、有专注任务的平台，主要用于近海环境下作战，但也能够在公海上使用。”“它的主要用途是击退不对称的‘反介入’威胁，如水雷、声音小的柴油潜艇和快速水面舰船。”
两种濒海战斗舰都采用开放式的结构设计，都可以配备可更换的任务模块，为近海区域的水面战、反潜战和扫雷任务提供具体的能力。根据任务模块的不同，濒海战斗舰还可以配备额外的武器系统。
战斗舰上的标准武器配置包括一套雷神RIM-116B“海拉姆”导弹防御系统、一门57毫米舰炮，而且根据任务模块的不同，还包括AGM-114“狱火”导弹等。
然而，正如五角大楼作战测试和评估办公室在2018年1月的报告中证实的那样，濒海战斗舰的这两种型号并非是为高强度战斗设计的，而且缺乏至关重要的能力。
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