三星超越IBM成美国专利霸主

据韩国媒体报道，《知识产权资产管理》杂志（IAM）和知识产权大数据分析公司ktMINE联合发布的报告显示，截至今年初，三星电子超越IBM成为美国专利持有量最多的公司。
IAM和ktMINE发布的美国专利100强榜单显示，截至今年1月1日，三星总共持有75595项美国专利，位居第一。
排在三星电子之后的，则是此前连续25年雄霸美国专利持有榜的蓝色巨人IBM，目前其持有的美国专利共有46443项，三星电子的美国专利持有量是IBM的近1.6倍。
报告称，即便IBM仍在大量申请新的专利，但三星电子在可预见的未来仍将是美国专利的最大持有方，这主要是因为IBM的资产在老化，同时其放弃了大量处在生命早期的专利。
“随着IBM的资产老化，它必须发明更多专利或者收购更多专利资产，以跟上行业的步伐，”报告称。
佳能公司排在第三位，拥有38996项专利；微软公司排在第四，拥有33327项专利。
在美国专利100强中，美国公司占据了45席，欧洲公司占据了14席。但是在前10强中，日本和韩国公司占据了7席。排在第5至10位的公司分别是英特尔、松下电器、LG电子、索尼公司、日立公司以及东芝公司。
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