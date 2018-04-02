中美贸易冲突三大走向

西方与俄罗斯关系恶化倒退至昔日冷战。美国在贸易领域对中国磨刀霍霍象征着一场新冷战。美国和其他西方国家与中国在贸易、技术和其他国家安全领域内的对抗将日渐增多。关于中美两领导人将如何管控关系，可以有不同猜测，但西方与中间的结构性分歧将存在下去。
此前很多人也曾表达过对中美间爆发贸易战的担心，但今年才真正成形。首先，特朗普宣布对太阳能电池板和洗衣机征收听上去无害的关税。然后对钢和铝征税——受影响最大的是美国的盟友而不是中国，因为中国出口至美国的钢铝产品很少。
然而，最重要的消息出现在上周，特朗普援引很少使用的1974年贸易法301条款，要求中国放弃其技术监督制度。美国(和其他国家)认为，该制度推动不公平的技术转让、批准使(中方)能够购买或窃取知识产权的政策和网络安全法规。
报告还批评中国对美国直接投资的非市场动机和活动——目前这些动机和活动也正在接受严格审查。
美国这一计划规定，对与“中国制造2025”工业政策中优先考虑的10个领域相关的500亿美元商品征收25%关税——包括信息技术、机器人、航空航天装备、节能和新能源汽车、电力设备以及医药和医疗设备。
在提议征收关税的同时，白宫还在世界贸易组织就中国的技术许可行为以及对在华投资的限制提起诉讼。
接下来会发生什么？有三种可能性。第一种可能性是，美国和中国已经在讨论如何缓和当前局势，防止贸易冲突失控。
小道消息称，中国可能会加快或更努力履行此前的承诺，即允许外国公司收购证券公司多数股权。中国可能向美国购买更多半导体，尽管这样做会减少向韩国和台湾的采购量。中国还可能削减对进口汽车
征收的高额关税。
第二种可能性是，因为已经宣布针锋相对的限制措施，贸易冲突的程度可能会加剧。中国已经表示，将对数量有限的美国农产品征收关税或加以限制，但它可能走得更远。
它可能向世贸组织提起诉讼，它可能指示国有企业改变采购政策、远离美国公司。它可能通过加强监管骚扰和矛头对准波音等美国企业和旅游业等业来进行报复。
第三，如果中国也将目标定为500亿美元，很快任何进一步的针锋相对举将使受影响的贸易额占到两国双边贸易额的相当大比例。
届时，贸易冲突可能会进入新的贸易战阶段，其后果几乎不可能仅限于这两个囯家。直接行动以及日益严重的国内经济影响将波及中国的亚洲制造业供应链及其全球大宗商品供应商以及美国的贸易伙伴，尤其是新兴国家。届时，全球经济将面临失去动力的严重危险，大国关系将严重承压。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost