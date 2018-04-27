美债收益率四年来首次突破3% 投资者会否撤出股市成焦点

英媒称，节节攀升的美国国债收益率24日触及3%的关键水准，这可能会促使投资组合经理考虑将资金撤出股市和新兴市场等风险较高的资产，投向更为安全的固定收益证券。
据路透社4月24日报道，10年期美债收益率触及3%，为四年多来首见。该收益率是包括住房贷款和企业债券等各个领域参考的利率指标。10年期美债收益率触及3%这一备受关注的关口，正值债券投资者愈加警惕通胀上升及美联储没有打算停下升息步伐的迹象之际。
报道称，借贷成本上升可能会侵蚀强劲的企业获利增长。企业获利迅猛增长支撑了长达九年的牛市。
但重要的是，较高的债券收益率为创造收入提供了更安全的选择，而这正是金融危机过后，利率连续多年处在低位期间所缺乏的东西。股票不再是唯一的选择。
报道称，10年期美债收益率自2017年底以来稳步攀升，当时收益率在2.41%。该收益率触及3%，有助于让投资者将关注焦点放在股票日益增长的风险上，这为股市震荡提供了催化剂。
纽约坎托·菲茨杰拉德公司利率策略师贾斯廷·莱德勒称：“这在全球市场是一个很高的水准，也是很高的心理水准。”
此外，这还对美股之外的其他风险资产构成威胁。
报道称，投资级债券和高收益公司债年内已转为下跌，而美国国债收益率上升似乎也在新兴市场激起涟漪。投资者正考虑将资金转移到较安全的美债。
联邦外汇交易公司首席市场分析师厄梅尔·埃西内尔称：“至少在汇市，美国收益率上升严重损及高风险资产的吸引力，特别是新兴市场货币。”
报道称，并非所有投资者都准备抓住10年期国债的动向，将其视为资金转向的发动点，尤其目前正逢企业财报季，看起来企业业绩有望顺利录得逾七年来最佳表现。
Via Nova投资管理公司总裁艾伦·盖尔说：“我认为3%的水准未必就表示你一定要买进债券。当经济正在增长、获利同比增长约20%时，投资者不应抛弃股票。”
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