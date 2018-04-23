世行宣布增资130亿美元 美媒：特朗普欲借世行制衡中国

外媒称，世界银行21日宣布增资130亿美元，并采取一系列政策增强其在世界上最需要帮助地区增加资源和履行使命的能力。
据埃菲社4月21日报道，世行行长金墉说：“今天通过的这项历史性增资计划，彰显了我们的股东对全球合作的信心，我们非常感谢各成员的大力支持。”
世界银行今天通过了130亿美元的增资计划，计划包括向世行旗下的国际复兴开发银行和国际金融公司分别增资75亿美元和55亿美元。
金墉说：“我们的股东要求我们增强领导角色以应对这个时代层出不穷的挑战，这次增资使我们在面对全球尤其是贫穷国家的稳定和安全风险时拥有更好的应对能力。”
世行最近一次增资还是在2010年，当年增资50亿美元。
报道称，根据一份声明，金墉认为此次增资“十分重要”，因为这项措施将使世行更方便调动额外资金。
此前几小时，国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜·拉加德在媒体面前对世行增资成功向金墉表示祝贺。
根据世行公布的细节，增资计划通过后，预计世行的融资部门2019年至2030年间每年的平均融资能力将达到近1000亿美元。
另据美国《华尔街日报》网站4月21日报道，特朗普政府抛开它对管理全球经济的大型机构所持的怀疑态度，支持将对世行的资助增加130亿美元，这种做法的部分原因是希望世行能够制衡中国日益增强的国际影响力。
报道称，这一改变将使世行可以增加对贫困国家的贷款，而此前欧洲和其他国家的官员称就美国提出的苛刻条件进行了艰苦的谈判。
美国财政部长史蒂文·姆努钦21日说，增加对世行的资金支持将使该行能够把更多资金提供给更贫困的贷款国，而不是那些更有能力实现自身发展目标的国家。
报道称，增加对世行的资金支持将有助于更有力地抗衡中国的借贷，其中包括正迅速发展的亚洲基础设施投资银行。
美国总统特朗普多次表示怀疑多边机构和倡议，包括试图解决全球贸易争端的世界贸易组织。
报道称，美国财政部曾尖锐批评世行。世行曾希望去年推动增资计划，但美国阻止了这一做法，并将有关这一问题的讨论推迟到了今年。美国是唯一对世行结构任何变化拥有否决权的国家，因此如果没有华盛顿的支持，增资无法实现。
然而美国的支持有附带条件。世行的工资增长将受到限制。而且对被归类为中上收入的国家的贷款做法也将有所变化，目前这些国家的定义是人均收入在4000美元到1.2万美元之间的国家。随着收入水平提高，一些接受世行贷款的国家将“毕业”，转而接受补贴较少的贷款，而在新一轮的变革中，这些国家将更快地“毕业”。
世行行长金墉在本周的一次新闻发布会上说：“我们以后将为中低收入国家提供更多贷款。”不过他指出：“协议中没有针对任何具体国家的内容。”
报道称，美国的国际立场也发生了转变，理由是需要对抗中国。特朗普政府的第一份预算案提议取消向在新兴市场投资的公司提供融资和政治风险保险的海外私人投资公司（OPIC）。在今年的预算中，它转而提议为OPIC提供更多资金，并支持一项将给予OPIC更广泛投资权力的立法。
OPIC负责人雷·沃伯纳本月早些时候在国会作证时说：“我们缺乏与中国等国家竞争，或与英国、德国和日本等主要投资于新兴市场的盟友合作所需的现代的21世纪的机制。”
在这两种情况下，美国政府最初都有置身事外的冲动，但在意识到中国将填补美国撤退留下的空白之后，美国改变了路线。
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