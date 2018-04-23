外界关注中国研发7倍音速客机：时速可达8600公里

外媒称，中国科学院的科学家们最近在专业杂志上报告的计划雄心勃勃。中国科学家正在研发名为“I”的超音速客机，最高速度可达7马赫，即每小时8600公里。
据德国《世界报》4月18日报道，2000年7月25日，法国航空公司4590号班机空难在很大程度上宣告了超音速旅行的终结。这架协和飞机在巴黎起飞不久就坠毁，造成机上109人和地面4人死亡。虽然在那之后直至2003年还有协和飞机航班，但需求太小，以至于最后被取消。
报道称，迄今为止还没有民用超音速飞机的后续机型。但很多飞机制造商的抽屉和设计办公室里都有研发新型超音速客机的计划。美国艾里恩公司的雄心最为具体，它正和空客公司共同研发名为艾里恩AS2的超音速商用飞机，并计划在2019年进行首次试飞。从2023年起，能容纳12名乘客的超音速客机就能供应市场。但艾里恩AS2飞机的最高速度为1.5马赫（1马赫为1倍音速），远远低于协和飞机的最高速度2.23马赫。
报道称，中国科学院的科学家们最近在专业杂志上报告的计划更加雄心勃勃。那里的科学家正在研发名为“I”的超音速客机，最高速度可达7马赫，即每小时8600公里。
报道称，“I”飞机成功进行了小号模型的风洞试验。该飞机不同寻常的名字“I”来源于它的外观。如果站在飞机前头看，它就像大写字母“I”，因为该飞机有双层机翼，看起来就像字母“I”的上下两道杠。“I”飞机是首款拥有双层机翼的超音速飞机。
报道称，底层机翼看起来与普通客机机翼有些相似，但它们是向前弯曲的———样子不同寻常，让人想起回旋镖。机身上部还有一层机翼，是三角形的，这种设计方式并不新鲜，因为协和飞机的机翼就是三角形的。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost