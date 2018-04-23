美华裔撰文吐槽：“来美17年，我仍无法理解美式亲密”

美国《纽约时报》网站4月20日刊登一篇题为《来美国17年，我仍然无法理解的美式亲密》的文章称，美籍华裔作者在17年的美国生活中，仍然无法适应美国人一些过于开放而亲密的交流方式。文章摘编如下：
文章称，来美国17年了，我还是不理解这些公然的表现，但我一直在努力。
大量拥抱
我的童年是在香港度过的，那里不流行拥抱。看到奶奶，我只会拉她的手。实际上，在13岁来美国之前，我从来没有和任何人拥抱过。拥抱的概念对我来说如此陌生，以致我不得不去研究其他人是怎么拥抱的，以便理解这种张开双臂环绕住某人的技术。我应该把两条胳膊都放在对方肩膀上吗？都搭在腰上？一上一下？这是我人生中的一个困惑时期。
当我终于鼓起勇气在学校里拥抱一个女孩的时候，我敢肯定当时我的小臂碰到了她的脸。但如今，我会轻松自如地拥抱所有人，完全没有顾虑，但愿也没造成什么伤害。我会和朋友拥抱，和刚认识的人拥抱，和给我送来好东西的快递员拥抱。
“宝宝”？
我的大部分朋友手机上都有至少两款交友应用。其中一个朋友在Plenty of Fish上收获不少成功经历，另一个朋友被通过Bmuble认识的两个家伙伤透了心，而我自己也在与用Tinder认识的人约会时发生了很多噩梦般的故事。
我曾经和一个工作描述为“网红”的女人被系统自动配对，她在社交网络Instagram上有五万粉丝。内心深处，我知道这可能意味着她没有工作，但我想试试。我带她去了Dave & Busters娱乐餐厅，因为如果约会失败，我还可以玩马里奥赛车。
在整个约会过程中，她一直让我给她拍可以发到Instagram上的视频。“好，这样拍一个，但把手机换到另一边去……咱们用狗狗脸滤镜拍一个吧……好，拍一个我玩马里奥赛车的。”我不是你的摄影师！我也想玩马里奥赛车！如果不是刚往Dave & Buster's的游戏卡里充了30美元，我当场就走了。
我们根本没能了解对方，但这对她来说似乎并不是问题，至少在社交媒体上不是。第二天，我看到她Instagram上发了她玩马里奥赛车的帖子，图说是“我喜欢宝宝晚上带我出去玩”。什么？我肯定不是她的“宝宝”，后来我们再也没说过话。就像贾斯汀·比伯会说的那样，“宝贝，你应该去爱你自己。”
泛滥的“我爱你”
在很多亚洲文化中，人们很少说“我爱你”。但在美国，“我爱你”可以是爱人之间的亲密问候、父母对孩子的支持甚至是和朋友的随口道别：“这顿早午餐太棒了，咱们改天再一起吃。我爱你，再见！”
美国文化远比我在成长过程中所习惯的文化亲密。如果我对我的父母说“我爱你”，他们可能会认为我疯了或者病了。我有时候会像酒吧里的醉鬼一样对朋友说：“嘿，我爱你，兄弟，你太棒了。”
我对一个女孩也说过这三个字，但说实话我不确定自己是不是认真的——只是因为那一刻似乎应该那么说。在交往两个月后，她对我说“我真的喜欢你”，我说“我也真的喜欢你”；然后她看着我的眼睛说“我真的、真的喜欢你”，我说“是啊，我也真的真的喜欢你”。失望随即袭来，她进一步强调“不是！我的意思是，喜欢，我真的、真的、真的喜欢你！”哦，我终于明白她的意思了，于是我说出了她想要的答案：“是的，我爱你。”
这句幼稚的讨好话造成了一个令人遗憾的错误，我们最后分手了，因为我们都意识到我说那句话不是认真的。
那么说“我爱你”究竟是什么意思？只是“你真酷”的意思？还是说它真的是一句有魔力的话？
我的父亲是中国人，他已经70岁了。我问他，“爸，我们为什么从来不说‘我爱你’？”他说，“我们不用总说我爱你，心里都明白。”
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