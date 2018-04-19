朝韩寻求建立和平机制 或签和平协定替代停战协定

外媒称，韩国总统府青瓦台高官4月18日表示，将在韩朝美等半岛问题当事方之间的首脑会谈中，讨论通过发表朝鲜战争终结宣言实现朝鲜半岛停和机制转换。
据韩联社4月18日报道，美国总统特朗普4月17日与日本首相安倍晋三会谈时表示，韩朝正在讨论终结朝鲜战争，他祝福这一讨论。分析认为，青瓦台高官的上述发言暗示，签订和平协定替代停战协定可能成为4月27日韩朝首脑会谈的主要议题。
该官员希望韩朝之间首先达成某种协议，但光有韩朝协议还不够，如有必要可以谋求达成韩朝美三方协议，如果还不够，可以谋求韩朝美中四方协议。
该官员还称，即使韩朝首脑会谈不能在协议文本中明文写入终结战争这一表述，至少希望就禁止敌对行为达成协议。
该官员指出，韩朝首脑会谈不仅商议发展韩朝关系，还要为朝美首脑会谈的成功创造条件，要建立和平机制就要设法消除朝鲜的担忧，寻求符合朝鲜期望的办法。
该官员认为，韩朝美各自心目中的无核化大同小异，实现无核化的具体方式会有差异，但这并非无法达成一致。
另据英国《金融时报》网站4月17日报道，一名韩国政府部长4月17日说，即将举行的韩朝峰会的目标应当是签署一份和平条约。
韩国文化体育观光部长官都钟焕上述表态的背景是，韩国保守派报纸《文化日报》报道称，韩朝正在磋商宣布正式结束朝鲜半岛军事冲突的计划。
都钟焕对外国媒体说：“应当在韩朝峰会上签署一份和平条约，以便我们构建和平并确保和平共处。但尚不清楚能否在这次峰会上实现这一目标。如果不能，他们就应再度举行会谈，以签署这份条约。”
《文化日报》4月17日援引韩国官员的话报道称，韩国总统文在寅和朝鲜领导人金正恩可能在双方27日的峰会结束后发表一份联合声明，表示他们将寻求缓解军事紧张关系并致力于结束对峙。
报道称，韩朝迄今尚未签署取代1953年朝鲜停战协定的和平条约。
此外据美国《纽约时报》网站4月17日报道，一名韩国官员4月17日表示，朝鲜领导人金正恩计划在本月与韩国总统文在寅会晤时正式宣布朝鲜的无核化意愿。
青瓦台秘书室室长任钟皙称，金正恩的声明预计会作为双方4月27日会面时通过的联合声明的一部分。他说，双方的谈判代表已就联合声明的大致框架达成一致。
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