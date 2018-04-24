调查称台湾民众自我认同“返中” 台媒：“理性统”声音上扬

台媒称，“台湾竞争力论坛”于4月23日举办记者会，会中调查结果指出，在民进党上台将届两年之际，认同自己是中华民族的台湾民众比例保持在86%以上。
据台湾中时电子报4月24日报道，“台湾竞争力论坛”4月23日举行了“2018台湾民众国族认同上半年调查结果记者会”。
艾普罗民意调查公司副总经理邱源宝指出，民进党上台后，民众对民进党当局的表现感到失望，特别是两岸关系处在低荡紧张状态以及台湾地区内需市场不振，让台湾社会以更务实的心态去面对两岸的变化。
报道称，此次民调针对在“具有共同血缘、语言历史文化”的前提下，有86.7%的民众认为自己“是中华民族一分子”。调查结果还发现，“泛中国人认同”总计共65.8%。
报道还称，面对大陆惠台立场，持开放者占68.5%，其中有43.2%的民众表示，只要对台湾有好处，就应该支持。
此次民调由“台湾竞争力论坛”学会主办，艾普罗民意调查公司协办，调查地区为全台22县市，调查对象为年满20岁以上的成年人，在4月14日至16日晚间进行调查，总样本数为1079份，在95%的信心水准下，误差介于正负3%，并经加权处理所得结果。
另据台湾中时电子报4月24日报道，“台湾竞争力论坛”4月23日下午举行“国族认同记者会”，北京联合大学台湾研究院两岸关系研究所所长朱松岭认为，台湾内部认同因形势变化而变化，认同改变也代表大陆方面的软硬政策起到作用。台湾“中国文化大学”国家发展与中国大陆研究所教授兼所长庞建国对民调表示，在台湾，“理性统”的声音正在上扬。
朱松岭指出，大陆惠台31项措施与军演发挥出效果，台湾民众认识到可借和平方式解决两岸问题。
“台湾竞争力论坛”理事长庞建国教授认为，民进党上台后没有能力化解两岸僵局，“维持现状”反成蹉跎时间，两岸消长愈趋明显。
“台湾竞争力论坛”执行长谢明辉分析，民调结果显示出两岸和平发展的政治基础厚实，民进党的两岸政策失去民心。
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