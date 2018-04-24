韩朝敲定首脑会谈细节 文在寅高度评价朝停止核导试验

韩媒称，韩朝双方23日就首脑会谈的具体安排达成最终协议。韩国总统文在寅将在27日上午与朝鲜国务委员会委员长金正恩初次见面，为其举行正式欢迎仪式，举行会谈，并设晚宴欢迎。
据韩联社4月23日报道，韩国总统府23日表示，韩朝双方在板门店就“文金会”的礼宾、警卫、新闻报道事宜举行了三次筹备工作会议，并于当天谈妥行程细节。第二次工作会议就现场直播在板门店韩方一侧“和平之家”进行的首脑会谈达成一致。第三次会议决定以朝方一侧的“板门阁”为起点安排韩方记者进行包括直播在内的采访活动，即朝方允许韩国记者团向北跨过军事分界线入境采访。共同主持会议的韩国国家情报院第二次长（副院长）金相均和朝鲜国务委员会部长金昌善已在协议书上签字盖章。
“文金会”将在重兵把守的板门店非军事区的韩方一侧举行，使得金正恩成为自停战以来首位踏上韩国土地的朝鲜领导人。
报道称，韩朝还商定尽早确定并交换首脑会谈出席人员和随行人员名单，朝方将于25日派先遣队到板门店韩方一侧为会谈做最后准备。韩方于24日在首脑会谈现场进行排练后，25日将与朝方先遣队进行联合排练，26日进行6名韩方随行人员参加的彩排。
另据韩联社4月23日报道，韩国总统文在寅23日表示，朝鲜20日宣布将停止核试验和发射洲际弹道导弹，并决定关闭丰溪里核试验场，在韩朝、朝美首脑会谈举行之前，朝鲜此举值得高度评价。这是朝鲜宣布首先采取面向无核化的措施后，文在寅首次发表立场。
文在寅说，全世界都欢迎朝鲜此举，美国总统特朗普称其是一个巨大进展，中国、俄罗斯和日本等邻国都给予积极评价并表示支持。联合国秘书长也评价称，此举是实现和平无核化的积极进展。他强调，朝鲜若从核冻结开始走向弃核之路，定可得到美好未来的保障。
文在寅说，目前距离韩朝首脑会谈还有4天，半岛能否以和平方式而非军事方式实现无核化以及永久和平受到全世界瞩目，希望会谈能够成功。
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