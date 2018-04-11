美新制裁致俄股汇双杀 多名俄亿万富豪身家暴跌

外媒称，俄罗斯股市9日创下自2014年3月以来的最大跌幅，莫斯科交易所指数和俄罗斯交易系统指数分别下跌8.34%和11.44%。
据国际文传电讯社莫斯科4月9日报道，俄罗斯铝业联合公司、极地黄金公司和梅切尔公司的股价跌幅均超过20%。俄罗斯储蓄银行普通股一度跌幅超过20%，但之后迅速反弹。
国际文传电讯社经济分析中心的专家估计，俄股市遭遇“黑色星期一”的原因是叙利亚霍姆斯省T-4空军基地遭导弹袭击导致该国局势激化。此外，美国指责叙政府军在杜马镇使用化学武器，并把责任推给支持巴沙尔·阿萨德政权的俄罗斯和伊朗。这恐将引发美国新一轮的对俄制裁。
报道称，美国财政部6日对俄罗斯7名商人、12家公司和17名政府官员实施的制裁也对市场构成压力。制裁依据的是今年1月公布的“克里姆林宫报告”，该报告是对《以制裁反击美国敌人法》（2017年8月通过）的落实。
另据俄新社莫斯科4月9日报道，多名俄罗斯亿万富翁受到美国新经济制裁的影响。这些富人在9日股市暴跌中总身家共损失约120亿美元。
比如，在2017年俄罗斯富豪排行榜上居第二十三位的奥列格·杰里帕斯卡身家损失了13亿美元，他控股的EN+、俄罗斯铝业联合公司和其他6家公司均受到打击。
报道称，美国的制裁可能造成俄罗斯铝业联合公司技术性违约。该公司股票价格因此创下前所未有的跌幅。俄排名第八的富豪弗拉基米尔·波塔宁身家损失和杰里帕斯卡一样多，尽管他的名字并未出现在制裁名单中。诺里尔斯克镍业公司（波塔宁持有其32.9%的股份）也遭遇市值缩水。
另一名受影响最大的富豪是排名第十位的维克托·韦克谢利贝格。他与西伯利亚乌拉尔铝业公司的伙伴共同持有俄罗斯铝业联合公司26.5%的股份。
据报道，9日，卢布对美元和欧元汇率暴跌。当晚，这两种货币对卢布分别升值3.7%和4.1%。到莫斯科时间20时48分，莫斯科交易所的美元和欧元报价分别为60.39卢布和74.38卢布。原油的卢布报价超过每桶4100卢布。
报道称，俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫表示，美国上周五（6日）对俄实施的制裁从法律角度来看是令人发指的，它“践踏了一切”。他指出，在这种情况下必须仔细分析。
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