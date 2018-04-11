金正恩打破沉默谈与韩美峰会 特朗普表示对话将激动人心

据朝中社4月10日报道，金正恩就近期朝鲜半岛形势发展作报告。
报道称，金正恩在报告中提到本月27日将于板门店南方地区“和平之家”举行北南首脑会谈，深入地分析和评价当前北南关系发展方向和朝美对话前景，并提出了今后国际关系方针和应对方向等朝鲜劳动党要坚持的一些战略战术问题。
报道称，接着，金正恩具体指点党中央政治局成员最近的工作情况，要求他们进一步高度发挥革命指挥成员的责任和作用。
另据美国《华尔街日报》网站4月9日报道，朝鲜最高领导人金正恩打破了几周来的沉默，首次公开承认有望与美国举行“对话”以及计划与韩国总统举行峰会。这段时间的沉默曾使人们对平壤方面是否参加高级别会议产生过怀疑。
据朝鲜国家媒体10日刊登的报道，金正恩9日在朝鲜劳动党中央政治局会议上发表讲话，“深入地分析和评价当前北南关系发展方向和朝美对话前景”。
报道称，就在金正恩的讲话被发表的几小时前，美国总统特朗普9日在一次内阁会议上说，与金正恩的首脑会晤可能会在“5月或者6月初”举行。
报道指出，金正恩承认将参加高级别会议是在朝鲜保持长时间的沉默之后才公布的。一些专家曾对朝鲜领导人是否愿意会见特朗普和韩国总统文在寅表示怀疑。
报道称，平壤同意参加峰会的消息最初来自于曾与金正恩会面的韩国特使，而不是朝鲜直接公布的。几周来，朝鲜方面没有在其国家媒体上提到这些会晤。
另据路透社4月10日报道，美国总统特朗普9日表示，他计划于下个月或6月初会见朝鲜领导人金正恩，并希望谈判最终能为朝鲜的核武器计划画上句号。
特朗普在内阁会议前对记者说：“我们将在5月或6月初的某个时候与他们会面。我认为双方都非常重视，希望我们能够就朝鲜的弃核问题达成协议。”
特朗普说：“他们已经这么说了。我们已经这么说了。希望这一次与多年来的情况大为不同。”
就在特朗普发表上述言论的几个小时前，朝鲜方面首次提到了与美国和韩国的会谈。朝鲜国家媒体称，金正恩主持了一次党内会议，评估了未来与华盛顿的会谈。
此外据美国《纽约时报》网站4月9日报道，特朗普总统9日表示，他将在5月或6月初会晤朝鲜领导人金正恩，从而为美国总统与朝鲜最高领导人之间的历史性峰会定下了时间表。
报道称，上个月，就在韩国官员转达了金正恩愿意讨论放弃核武计划的口信后，特朗普突然接受了与金正恩会面的邀请。上周末，美国官员说，他们已直接从朝鲜高层那里得到了类似的保证。
报道指出，这似乎为特朗普与金正恩的会谈扫清了道路。
特朗普在白宫说：“我们将与朝鲜举行会议。我认为这对全世界来说都将是一件非常激动人心的事情。”
报道指出，即使美朝领导人举行会谈，会谈能取得何种结果仍令人怀疑。目前尚不清楚朝鲜是否会就停止核计划设置条件，而这将是美国所不能接受的。另一件不确定的事是特朗普能否得到必要的确认，确保朝鲜遵守协议。
又据德国新闻电视频道网站4月10日报道，这可能是一次历史性的会见：特朗普和金正恩将在今年5月底或6月初会面，并讨论朝鲜无核化问题。特朗普承诺，将发生一些大事。
报道称，在会晤的筹备期间，可能会有动作。会晤的邀请由金正恩在3月初发出。
报道表示，此前，5月份被认为是会晤的可能日期。现在特朗普将会晤的时间往后推。但是特朗普和金正恩会晤的地点尚不清楚。
特朗普证实，美国和朝鲜之间已有接触。特朗普说，他希望这次会晤能建立两国之间的关系，这将与多年来的情况“完全不同”。如果是这样的话，他希望能达成一项无核化协议。特朗普说，“可能会发生非常令人兴奋的事情”。
报道指出，美国想达到消除朝鲜核武器的目标，而朝鲜要求美国部队撤出韩国。两国目前没有建立外交关系。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost