土耳其研发出“移动水雷” 可充作察打一体水下无人机

据美国《防务新闻》周刊网站4月16日报道称，土耳其一家无人机制造商称，它研发出了一种“移动水雷”，可以炸毁各种型号的军舰。
无人机制造商Albayrak Savunma公司与土耳其黑海理工大学共同进行了该项目的研发。
“移动水雷”的形状像魟鱼，由钛和铝制成。“魟鱼”的眼窝处安装了两个摄像头，可以以最高5.5节的速度航行12小时。该无人机有三个集成引擎。
该移动水雷实际上是一种可用于执行侦察或攻击任务的水下无人机。它可携带爆炸物，可通过加密声波进行控制。
隐形的“魟鱼”可在水下行驶，然后通过电磁铁将自己附着在敌舰船体底部。由远程工作站对爆炸进行操控。它可在睡眠模式下静静地呆在海底。它还拥有自我保护系统，能够通过电磁和超声波信号使自己免遭捕食性鱼类及其他动物的攻击。
Albayrak Savunma公司总裁穆斯塔法·阿德南·阿尔巴伊拉克说，过去两年该公司一直致力于“魟鱼”项目的研发。他说，该公司将在三个月内正式推出土耳其首款自主研发的武装水下无人机。
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