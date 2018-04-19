外媒关注中国央行两年来首次“降准”：意在提振经济增长

外媒称，中国央行宣布从4月25日起下调商业银行存款准备金率1个百分点，为两年来首次降准。此次降准幅度大于之前多数类似行动，预计将释放约2000亿美元资金。
未雨绸缪刺激经济
据美国《华尔街日报》网站4月18日报道，经济学家和政府顾问称，这是一个前瞻性措施，旨在提振经济增长，并缓解人们对中美贸易摩擦升级的潜在影响的担忧。
中国政府17日早些时候宣布第一季度经济增长6.8%，高于市场预期，出口意外强劲、零售额和工厂产量稳步走高提振了经济数据。
据彭博新闻社网站4月18日报道，北京时间17日晚，中国央行突然宣布下调部分金融机构存款准备金率。这一意外之举在部分分析师看来无异于给流动性短缺的市场降了一场“及时雨”。
报道称，前海开源基金首席经济学家杨德龙发表短评称：“央行当前降准是及时雨，将大幅提振市场信心。一方面缓解现在市场上资金短缺的压力，另一方面在当前中美贸易摩擦的背景之下，降准可以增加长期资金供应，银行资金成本将有所降低，后市有望展开反弹，逐步修复此前下跌的走势。”
降准效果“一箭多雕”
据路透社4月17日报道，中国央行17日意外宣布，将降低部分金融机构存款准备金率1个百分点，以置换中期借贷便利（MLF），旨在引导金融机构加大对小微企业的支持力度，增加银行体系资金的稳定性。央行还强调，稳健中性的货币政策取向保持不变。
分析人士认为，这有利于降低银行资金成本、优化流动性结构并降低实体企业融资成本，由于利率“双轨制”下资金存在结构性问题，此举将引导资金“脱虚向实”，预计未来进一步降准可期。
分析人士认为，3月信贷和货币供应量偏低，造成市场资金偏紧，降准有利于缓解短期流动性不足。一定程度上或可稳住连跌的股市，对债市更为利好；对部分降准的商业银行直接利好，但可能加剧行业分化，间接利好券商等非银金融机构。
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