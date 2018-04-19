NASA首席宇航员教官：登陆火星第一人应是女性

英媒称，美国国家航空航天局（NASA）的宇航员培训主管称，第一个登上火星的人应该是女性。
据英国《每日邮报》网站4月17日报道，尽管已经有多名女性宇航员进入太空，但只有男性宇航员真正登上过月球表面。距离NASA挑选其第一名女宇航员至今已有40年左右，但是整体而言航天探索仍然处于由男性统治的工作环境中。
美国休斯敦约翰逊航天中心的NASA高级工程师艾莉森·麦金泰尔指出，已经有12名男性驻足过月球。她在接受英国广播公司第5电台节目采访时说：“我所在中心的主任是位女性，我部门的前主管是女的。我们有女宇航员，但我们还没有让女性登上过月球。”她说：“我认为第一个登上火星的应该是女性。”
报道称，女宇航员已经进入过太空，但是被送入太空轨道的男宇航员的人数远远多于女宇航员。
艾莉森领导的部门负责提供培训，以及考察准备参加航天探索的潜在宇航员是否合格。她位于约翰逊航天中心的办公室俯瞰着航天器模拟设施的场地。作为她的培训体系的一部分，未来的宇航员们需要证明自己拥有应对火灾、气压迅速降低或者毒物溢出的能力。
报道称，在NASA工作的其他女性对艾莉森的观点表示认同。NASA飞行主管埃米莉·纳尔逊说，女性到达火星只是“时间问题”。她说：“当我们上次去月球的时候，我们在那里进行稍长时间停留的能力还十分有限。我们需要一点时间来获得更强大的技术——以便能够建造可以让你停留得长久一点的生命支持系统、太空服和其他系统。”
她希望自己的团队做好准备——但他们的目光也许并不盯向月球。
纳尔逊说：“我们正在谈论进入月球轨道，你得对其中的某些技术的应用进行演练。一旦我们可以再次朝那个方向进发，那么我们如今的宇航员队伍将不全是男性。今后进入太空的宇航员中自然有一些会是女性。因此这只是个时间问题。”
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