“旅游热”影响南极生态：破坏环境 干扰科考

香港《南华早报》网站4月14日刊登题为《旅游热是否不利于中国在世界最南端的科研？》一文，文章摘编如下：
这是最后的自拍机会，但工作人员告诉杭州野生动物电影制作人徐成华（音）所在的南极旅行团中的游客要远离企鹅。
去过两次南极的徐成华说，工作人员一再提醒游客注意这些规定，包括不要乱扔垃圾、与动物的距离至少保持5米等。
他说：“但一些中国游客的表现仍然很差……（包括）制造很多噪音，在企鹅面前跳舞，甚至与它们握手。”
文章称，随着更多中国游客有能力到达这个遥远地区，科学家和旅游公司越来越意识到有必要控制人员涌入，以便最大限度地减少这块大陆的脆弱环境受到的影响。
中国第33次南极考察队成员王培说，他曾在长城站工作，在那期间，他和同事们经常见到游客。长城站是中国在南极建立的第一个科学考察站。
王培说，在不忙于实地考察和数据处理时，这个位于南设得兰群岛的科考站的团队成员每周最多要接待4次游客，每次12至100人，这些游客大部分来自中国。王培说：“他们好不容易才最终到达了我们自己的科考站，我们明白很多人希望看到它，如果我们不欢迎他们，这似乎不合情理。”
但王培说，游客频繁来访影响了研究工作，也让人们对大量人流对该地区敏感生态系统的影响感到担忧。
国际南极旅游组织协会称，中国是仅次于美国的南极游客来源国。
根据该协会的数据，2016年-2017年夏季，有超过4.4万名游客到访了这块世界上最寒冷、最干燥、风最大的大陆，其中12%的游客来自中国，美国游客占33%。
文章称，中国游客人数较一年前增加了四分之一。
凯撒旅游极地探险事业部总经理张雷说：“这个市场越来越大。”凯撒旅游是进入极地旅游市场的首批中国旅行社之一。
他说，游客通常在长城站停留1个小时左右，但他们乘船登陆和离开要花更长时间。
他说，至少有两三名长城站工作人员要接待每批游客，解释长城站的工作，并阻止游客进入危险区域。
文章称，一个旅游团曾由于极端天气在该站滞留近4个小时。
王培说，政府应该在进一步对游客开放该地区之前进行评估。他说，公众到访也需要得到更好的组织。
文章称，业内人士认为南极旅游热将会继续。限制游客人数似乎是不可能的，至少就目前而言是这样。
国际南极旅游组织协会通信与环境部门负责人阿曼达·利尼斯说，她预计该领域的增长“将继续与全球旅游业趋势一致，对中国游客来说也是如此”。
她说，数字正在增长，尽管与其他荒野保护区或偏远目的地相比，4.4万人相对较少。她说：“继续在广阔和全球范围内进行监控并开展协作对于保护南极特殊环境来说绝对至关重要。”
文章称，南极的人类活动是通过《南极条约》体系进行管理的，该体系提供了一个框架。包括中国在内的50多个相关方面签署了这项条约。
利尼斯说，只能通过签署《南极条约》国家的共识来限制游客人数。
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