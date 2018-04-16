国际社会呈现“战国”局面 世界更趋多极化

日本《每日新闻》4月11日刊发题为《特朗普时代的国际秩序》的文章称，国际社会日益呈现出“战国”时代的特征。美国总统特朗普的“美国优先”旋风势头强劲，俄罗斯总统普京则加强了强权统治。在没有领路人的时代，世界将走向何方？多位学者对这问题给出了自己的看法。
美国外交进入“不确定时代”
美国外交学会高级客座研究员詹姆斯·戈德盖尔：我们的目光无法离开国际政治的现状。这是因为，苏联解体后美国作为“基于规则的国际秩序”守护者的时代宣告终结，世界进入过渡期。
特朗普煽动和利用很多人的不安情绪当上了美国总统。他不仅不相信自由主义的世界秩序，还认为盟国都在通过这一秩序“吞食”美国。“不确定时代”已然到来。
对特朗普而言，一切都是交易。特朗普推进的不是多边交易而是双边交易。特朗普以安全保障为由对钢铁和铝材征收高关税，其实也是交易。他说：“如果符合美国的利益，可以接受例外措施。”这与安全保障没有关系。他只是想从对方那里获得某些利益。
国际机构改革迫在眉睫
意大利国际问题研究所副理事长埃托雷·格雷科：现代世界正面临三个课题。
第一，现有治理无法应对全球化带来的问题，人们的不满情绪日益高涨，国家机构的力量减弱。
第二，由于新兴国家崛起，国际社会力量对比发生剧烈变化。
第三，即使在自由民主国家，也产生了“领导力量的空白”。美国特朗普政府坚持“美国优先”路线，对国际秩序原则提出异议，体系遭到削弱。
自由民主国家也必须努力推动国际机构改革。例如，如果是欧盟而非欧洲各国政府在国际金融机构担任代表，则可以对解决跨国问题作出贡献。同时，必须强化维持世贸组织的纠纷解决程序等既有体系的支柱。能否让国际秩序长久持续下去，取决于能否果断实施赋予秩序正当性的改革，而非各国仅采用对本国有利的规则。
多极化给多边合作蒙上阴影
印度观察家研究基金会主席孙乔伊·乔希：2008年世界经济危机发生后，美国等发达国家的社会分裂加剧。实际工资减少，失业人口增加，全球化的“败者组”和年轻人不满情绪加剧。特朗普上台是因为人们追求“强有力的领导人”。
自由派的错误在于，一直高呼“自由市场万岁”，不肯承认失败。于是，开始有人说“精英没有答案”。人们对不肯正视现实的精英抱有怨念，且怨念日益加深，在此背景下，民粹主义领导人逐渐崛起。
美国的地位不会在一夜之间下降。美国地位的下降始于特朗普总统上台之前。奥巴马总统从未说过“美国优先”，但说过“美国不想成为世界警察”。这是一个缓慢的过程。
尽管如此，美国与其他盟国的关系还在继续。这是因为，美国需要盟国。要求其他盟国承担更多安全保障负担的美国领导人也不止特朗普总统一人。印度在世界的话语权今后无疑将进一步提高。
没有一个国家可以单独引领世界。世界更趋多极化，坐在圆桌上的领导人数量进一步增加。在多极化的世界，重视国际合作的多边主义是必要的，但问题在于，多边主义蒙上了阴影。
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