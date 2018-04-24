温哥华为排华历史正式道歉 加媒：来得太迟了

加媒称，加拿大温哥华市长格雷戈尔·罗伯逊4月22日正式就该市歧视华人的历史道歉。
据加拿大《环球邮报》网站4月22日报道，罗伯逊就温哥华市议会在历史上实施的歧视华裔居民的法律和政策道歉，希望温哥华对早期华人移民及其家庭的错误行为能引起社会反思。
罗伯逊在位于该市唐人街的中华文化中心发表讲话时说：“今天，我代表市议会和温哥华市就历史上的这些不公平待遇及其给个人与家庭造成的痛苦真诚地道歉，并承诺不会让类似的不公正再次发生在任何群体或社区身上。”
报道称，温哥华市议会在1886年至1948年期间剥夺加拿大华裔的投票权。该市曾支持联邦歧视性移民政策，包括“人头税”和《华人移民法案》。该市从1890年至1952年禁止华裔任市政工作人员。此外，该市一些政策还试图在学校、游泳池和其他公共场所对华裔进行隔离。
与家人一起在唐人街见证市长发言的24岁温哥华居民蒂姆·林说：“我们认为这是向正确方向迈出的一步。我们希望这次道歉有助于保护丰富的唐人街文化，也希望政府的政策对此能有所体现。”
华裔前省议员李灿明的祖父就是曾经历过这段黑暗历史的早期华裔移民之一。
他的祖父于1913年从中国广东来到加拿大，并从亲友处借得500加元支付入境“人头税”。
李灿明说，祖父在加拿大农场工作两年才还清了这笔钱。
李灿明的祖父后来回中国结婚，但由于排华法案，妻子和孩子一直不能到加拿大来。
李灿明22日在接受采访时说：“由于当时的歧视，（我们）全家无法团聚。”
温哥华一家中文媒体的专栏作家丁果说，市议会的道歉来得“太迟”。
他说：“温哥华是歧视政策的发源地，却是最晚（道歉）的。不公正依然存在，我们不能把这视为华人社区的伟大胜利。”
加拿大联邦政府曾于2006年就华人“人头税”进行道歉，不列颠哥伦比亚省政府于2015年就排华历史正式道歉。
报道称，丁果说：“只有华人庆祝道歉是不够的。如果这次道歉能成为不列颠哥伦比亚省的集体历史记忆，那才具有重要意义。所有人从这段歧视历史中汲取教训……才能防止历史重演。”
罗伯逊说，温哥华市已经通过了数项旨在促进和解的行动方案。
他说，除了正式道歉，该市还将力争通过形式多样的活动加强社会与华裔加拿大人社区的联系，如对市民进行历史教育、保护华人文化遗产和以唐人街为代表的文化资产等。
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