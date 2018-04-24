美媒文章：种族问题是美国民主的阿喀琉斯之踵

美国《大西洋》月刊网站4月17日刊登文章称，宣传和制造恐慌会成为潜在的种族主义情绪的催化剂。美国潜在的紧张关系和种族偏见提供了足够的火种，只需稍稍努力就能点燃。
目前提出的有关特朗普政府和2016年大选的乱象有无数条线索。国会对俄罗斯问题的质询、特别检察官罗伯特·米勒日益扩大的调查、关于外国入侵投票系统的新闻、对推特账号的调查，以及正在发酵的操纵脸书网站数据的内容，所有这一切都令人望而却步。
“种族现实主义”的伪科学
文章称，这些故事中有一条主线，可以让读者掌握那些真正重要的事情，它涉及剑桥分析公司和俄罗斯的互联网研究所。在美国这个建立在白人至上主义基础上的国家，人们的身份是在长达几百年的“种族问题”中形成的。“攻击”美国机构最简单、最有效的方法之一，就是在虚假信息和宣传活动中动用种族主义。几乎每一个种族摩擦广泛存在的美国时代都伴随着复杂的心理操纵、数据收集和宣传活动，这一切常常导致白人走向极端反民主的镇压和暴力行为。
文章称，正在发酵的剑桥分析公司丑闻就充分展示了这种弱点。此前，《纽约时报》和《卫报》公布了对克里斯托弗·威利指控剑桥分析公司的调查。威利称，剑桥分析公司利用脸书网站的数据为英国脱欧和特朗普2016年竞选运动等提供了帮助。这个故事有很多版本，但一个关键的细节是，剑桥分析公司在选举中煽动种族情绪这一做法似乎扮演了关键角色。
剑桥分析公司由保守派富翁罗伯特·默瑟所拥有，与前白宫首席战略师斯蒂芬·班农有密切联系。
威利称，在为2014年中期选举进行信息测试的目标群体中，这些选民对修建新隔离墙来阻止非法移民入境、针对非洲裔美国人的“种族现实主义”等作出了回应。
文章称，“种族现实主义”这个新词汇描述了在追求种族主导地位时使用伪科学的一种旧知识分子传统。它是现在被称为“科学种族主义”的一个新标签，指的是社会科学、生物学和哲学致力于证明黑人及其他少数族裔在科学上处于劣势，从而证明白人的种族霸权地位有其合理性的研究。
除了剑桥分析公司的心理测验，互联网研究所的行为也是一个阴谋，旨在利用社交媒体上的大量数据、利用种族主义手段操纵人群。
虽然对这些措施究竟为特朗普的竞选带来多大好处仍然存疑，但种族主义诉求的力量却不容忽视。宣传和制造恐慌会成为潜在的种族主义情绪的催化剂。潜在的紧张关系和种族偏见提供了足够的火种，只需稍稍努力就能点燃。
种族冲突是“最严峻挑战”
文章称，“种族现实主义”是一个巧妙的词汇，旨在为最卑鄙的种族主义冲动提供学术光芒。因此，它在极右翼运动寻求主流认可方面具有至关重要的意义。贾里德·泰勒就在他的极右翼网站“美国复兴”的使命宣言中描述了它的重要性：种族是个人和群体特征的一个重要方面。除了语言、宗教、阶级、意识形态等分裂社会的因素之外，种族是最明显、最具分裂性的。种族和种族冲突是21世纪西方世界面临的最严峻挑战的核心。
文章称，剑桥分析公司的研究人员偶然发现并测试了“种族现实主义”在脸书网站上的影响力，这一事实本身就令人震惊，但它并不是独一无二的。总统的竞选团队还使用了对骂式的言论。直到不久前，曾经由特朗普竞选团队首席执行官和首席策略师经营的网站布赖特巴特新闻网还保留着“黑人犯罪”的故事门类。利用种族主义进行宣传是对过去惊人的再现，还可能成为未来的蓝图。
特别检察官罗伯特·米勒今年2月指控说，互联网研究所创建了一个影响广泛的虚假或自动运作的社交媒体账户网络，在2016年的选举周期中传播虚假信息，制造矛盾。其中一个核心战术似乎是直接从“吉姆·克劳法”（该法泛指1876年至1965年美国南部各州对有色人种实行种族隔离制度的法律——本网注）中得到的：利用针对黑人的种族主义信息和虚假的黑人活动分子来放大两极分化及爆发政治暴动的可能性。
文章称，利用种族主义破坏民主的做法要比美国古老得多。正如美国实验史所显示的，这种独特的战略不需要主谋，甚至不需要能人就可以完成。只需要种族主义和种族焦虑作为背景噪音，有人决心对其加以利用就足够了。剑桥分析公司和互联网研究所的故事表明，美国民主的这一原始弱点依然存在，而利用这一弱点的技术和能力似乎进步了。
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