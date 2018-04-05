Facebook称数据泄露事件可能影响到8700万名用户

Facebook(FB.O)周三表示，可能与政治咨询公司剑桥分析(Cambridge Analytica)不当分享了多达8,700万名用户的个人信息，其中多数是美国用户，比之前新闻媒体估计的逾5,000万要高。
CEO扎克伯格在与记者的电话会议中表示，自数据泄露丑闻爆出以来，Facebook并没有看到这对网站使用或广告销售有”任何明显的影响”，不过他补充称，如果大家对Facebook公司有意见，”就不是好事”。
Facebook周三盘初上扬逾3%，终场收低0.6%，报155.10美元。自剑桥分析丑闻爆出以来，Facebook股价已跌去逾16%。
扎克伯格对记者表示，他接受大家因数据泄露提出的批评。数据泄露也引起了用户、广告商和议员的众怒。扎克伯格还说，他仍然是领导他亲手创立的Facebook这家公司的合适人选。
扎克伯格称，他并不知道Facebook董事会在讨论让他下台。不过，如果董事们真想罢黜他的话，将面临挑战，因为扎克伯格是控股股东。
下周扎克伯格将对美国众议院能源及商业委员会就数据泄露事件作证词陈述。（路透社）
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