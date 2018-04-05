北大博士后被曝假离婚不愿复婚 网友：现代陈世美

近日，一篇名为《现实版“我不是潘金莲”，北大博士后骗离婚》的帖子在网上火了。
发帖人@御姐坚持到底 称，2014年5月，自己和北大博士后方某在京领证结婚。2016年孩子出生后，丈夫称要给孩子上北京户口，提出假离婚，但半年后孩子落户，前夫却拒绝复婚。复婚无果后幡然醒悟，自己是“净身出户”，而丈夫在工作地已有了新欢，且对方已有身孕。
帖子发出后，网友一片叫骂，直指方某是“渣男”、“现代陈世美”。
4月4日下午，红星新闻记者联系到当事双方发帖人佔女士和方先生。
佔女士告诉红星新闻，@御姐坚持到底 是自己的微博账号，所发的内容属实，她称自己现在只想尽快处理这个事情，要回孩子的抚养权，希望对方给予一定的经济补偿， “搞成这样子，对他（方先生）也不好。”
4月4日下午3点，红星新闻记者拨通了方先生的电话。方先生语气中略带疲惫，他说，前妻到自己单位去闹，在网上闹，自己没有办法好好工作，现在已经辞去了相关职务。据公开资料显示，方先生为武汉理工大学材料学博士，北京大学材料化工专业博士后，现为包头某公司法定代表人。
对于前妻在网上曝光此事，方先生告诉记者，自己没在网上回应什么，“并不是因为她说的全是对的，而是考虑到孩子，孩子长大以后会被看人笑话，说你爸妈当年在网上互相骂互相撕。
针对佔女士曝光的自己承认是“假离婚”的视频，方先生则非常不忿，称自己当时是被佔女士的家人团团围住，“威胁恐吓，逼迫自己说出的话”。
谈及当年的婚姻，方先生表示很后悔，“自己当时只想找一个不讨厌的，最关键是孝顺老人的，其他都没有考虑。”而自己与前妻哥哥与自己是初中同学，关系较好，就忽略了两人性格合不合适。
方先生告诉红星新闻，尽管当时同学朋友都以价值观相差太大为由反对这门婚事，但两人还是领了证，2014年完婚后，两人的矛盾凸显，“从14年底到15年、16年，天天争吵，中间也提过几次离婚，但因为自己的性格比较犹犹豫豫，考虑到女孩子离了婚不太好，压力比较大，也许磨合磨合会好一些。现在有点后悔当初没早点下决定。”
关于“假离婚”和“和他人结婚生子”等问题，方某并不愿意多谈，称“前妻说什么就是什么吧，我也不想跟她在网上扯来扯去。”
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