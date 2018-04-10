澳大利亚留学生遇租房难问题 部分选择图书馆过夜

据澳洲新快网报道，近年来，留学生在抵达澳大利亚之后，经常面临寻找住房难的问题。一些学生不得不居住在旅馆内，甚至在学校建筑设施内过夜。
一名来自尼泊尔的留学生阿卡什（化名）需要到新州北部麦格理港的查尔斯特大学（Charles Sturt University）读书。他表示，一开始，他居住在一家背包客旅馆，原以为最多住一至两周，结果他在那里待了一个半月。
另一名学生迪亚（Diya）则比较幸运，她有亲戚居住在麦格理港，但在寻找自己的住宿时，仍面临着诸多难题。迪亚表示，她申请了很多地方，但因为学生的身份频遭到拒绝。对于许多房屋经纪人来说，学生身份是一种高风险因素。
此外，近日，该校有6名留学生被发现在学校图书馆内过夜，后被要求离开图书馆。
查尔斯特大学的副校长罗伯茨（Jenny Roberts）表示，对于那些每周从悉尼来到麦格理港上课的学生，学校提供了多种住宿选择。但这些学生已告知学校，他们会与朋友一起居住。
澳大利亚国际学生协会公共关系负责人马达蒂尔（Madathil）表示，他经常听闻有学生居住在学校的一些设施内。他指出，部分学生初抵澳大利亚时，会住在旅馆或者共享住宅内，但一旦失去这些住所，他们就变得无家可归，并且他们认为，住在学校或者一些校园设施内会更安全。
马达蒂尔还指出，很多留学生曾遇到过住房诈骗问题。一些骗子会告诉留学生，在澳有住宅或房间可供租赁，哄骗学生们付钱，但当这些学生到达澳大利亚之后，却发现原本承诺的房间或住宅根本不存在。
澳大利亚全国学生联合会主席佩斯（Pace）表示，澳大利亚的高校吸引越来越多的留学生，但可负担住房的数量却跟不上需求的步伐。随着住房需求的增大，很多房东会利用这种情况剥削留学生，包括让留学生住在条件较差的住宅内，有些甚至涉及违法或更可怕的行为。
教育部长伯明翰（Simon Birmingham）表示，这些情况令人担忧。他指出，澳大利亚高校在招收学生时，应该为这些学生提供适当的支持，包括住宿方面等。而留学生们则应该确保自己符合签证规定，这就要求他们能够负担自己在澳期间的花费，包括住宿费用等。
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