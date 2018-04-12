美国将如何打击叙利亚？俄媒：他们准备“玩阴的”

俄罗斯《观点报》网站4月10日发表题为《美国将如何打击叙利亚》的报道称，美国表示有意抛开联合国安理会在叙利亚“主持公道”。虽然这个决定尚未作出，但美国人的军事力量绰绰有余。尽管华盛顿不得不考虑该地区存在的俄军，但专家相信，这次它准备“玩阴的”。
军事专家、退役上校维克托·穆拉霍夫斯基对《观点报》说：“美国很可能使用‘战斧’巡航导弹。除了驱逐舰之外，美国在地中海或波斯湾很可能还有装备巡航导弹的潜艇。他们还可以出动部署在沙特阿拉伯、约旦等中东国家基地的飞机，这些飞机使用空对地巡航导弹。问题在于，他们将攻击哪些设施？”
军事专家阿列克谢·列昂科夫介绍说，阿利·伯克级驱逐舰和提康德罗加级导弹巡洋舰也可以充当“战斧”导弹的发射平台。他提醒，美国在地中海不仅有两艘驱逐舰，还有整个第六舰队。
新美国安全中心专家尼古拉斯·盖拉斯认为，如果华盛顿发动新打击，则必将攻击更多目标，以破坏叙军的军事能力。路透社援引白宫消息人士的话说，美国可能选择与化学武器计划相关的设施作为攻击对象。华盛顿中东政策研究所推测，俄空天军飞机驻扎的赫迈米姆空军基地恐怕也难以幸免。
穆拉霍夫斯基强调：“空军基地这样的设施很可能被选中。或许，他们更倾向于攻击伊朗部队驻扎的设施。”
这位专家认为：“同时，美国将选择避开俄防空系统保护的地区，这些系统部署在赫迈米姆基地和塔尔图斯基地附近。”
俄军事科学院教授瓦季姆·科久林表示：“总统府、指挥所、雷达和机场都是可能的攻击对象。问题在于，美国是否有足够魄力跨出局部战争的边界。”
这已经不是美国第一次考虑打击叙利亚。2013年，奥巴马政府就讨论过这个问题。现任白宫主人去年更是直指叙利亚政府在汉谢洪使用化学武器，并批准对霍姆斯省的沙伊拉特空军基地发动大规模导弹袭击。但当时有消息称，美国在行动前不仅通知了北约伙伴，还知会了俄罗斯。
穆拉霍夫斯基强调：“这次会不会决定发动攻击？我不想当神棍。但从军事角度来说，这种打击没有任何意义，因为它改变不了什么。他们很可能在攻击前预先通知我军。毕竟美国人总是使用通信线路来防止意外事件发生，因为他们不愿与俄军短兵相接。在攻击沙伊拉特机场、协商幼发拉底河谷分界线时都是这样。我希望未来依然如此。”
不过，科久林不同意他的观点。这位专家认为：“美国人会试图瞒天过海，采用网络攻击，或在没有我国防空系统的地区借他人之手发难。沙伊拉特的情况未必会重演，没有人会预先通知我们。”列昂科夫也倾向于这种观点。他说：“我认为他们会玩阴的，不会预告。”他同时指出，由于东古塔的前车之鉴，美国人在采取类似行动时应该会三思而后行。
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