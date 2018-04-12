拜耳收购孟山都获美政府批准 交易价值超600亿美元

美媒称，据知情人士透露，美国司法部已决定批准拜耳公司收购孟山都公司——这一巨额交易价值超过600亿美元——因为两家公司承诺出售额外资产来换取政府的反垄断批准。
据美国《华尔街日报》网站4月9日报道，两家公司和司法部在过去几天达成原则性协议，象征这笔交易在美国评审阶段取得突破性进展。此前，这笔交易因司法部存有疑虑而陷入停滞。
报道称，知情人士称，拜耳公司首席执行官维尔纳·鲍曼和孟山都公司首席执行官休·格兰特，在华盛顿和司法部官员会面，以协助敲定协议。
拜耳公司的这一交易是特朗普政府的司法部处理的第二个重大并购案。第一个是去年11月它阻止美国电话电报公司（AT&T）收购时代华纳，目前该并购案正在诉讼当中。
报道称，交易推手和投资者仍渴望获得更多关于特朗普政府此类做法的信息，但这两个决定之间似乎有着共同的脉络。在这两笔交易中，司法部的反垄断部门都寻求对交易进行以资产出售为形式的结构性调整，而不是要求相关公司做出在合并后如何经营的承诺。
AT&T没有同意。拜耳同意了。
德国拜耳公司是制药和化学领域的一家大型企业集团，是杀虫剂行业的领导者。美国孟山都公司则是种子和农作物基因领域的领导者。
报道称，作为与美国反垄断执行机构达成协议的一部分，知情人士称，拜耳将放弃涉及种子和种子处理业务的额外资产，并在数字农业业务上作出让步。德国巴斯夫公司将获得那些资产。
美国最终批准这起并购案的时间还不确定。
报道称，拜耳收购孟山都是重塑1000亿美元全球农作物种子和化学产品市场的一系列超大规模并购案中的第三起。
去年，陶氏化学公司和杜邦公司完成一项并购交易，两家公司的农业部门合并，最终将诞生一家新公司。同样在去年，中国化工集团公司以430亿美元的价格并购瑞士农作物种子和杀虫剂生产商先正达公司。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost