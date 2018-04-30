美惩罚性关税“大限”将至 德法英领导人急商对策

美国针对欧盟的惩罚性关税即将于5月1日起生效，而美方并未就是否延长豁免期释放明确信号。为商讨对策，德国总理默克尔近日分别与法国总统马克龙、英国首相梅通话。三国领导人商定在相关问题上保持紧密合作。
今年3月，美国宣布将对欧盟等经济体出口美国的钢铝加征关税，此后美方又宣布对欧盟临时豁免至今年5月1日，是否延长豁免期则视磋商结果而定。
为争取长期豁免，法国总统马克龙和德国总理默克尔4月下旬先后访美，与美国总统特朗普举行会谈。然而，欧盟两大经济体领导人展开的游说并未成功让特朗普在关税议题上“松口”。
29日，德国联邦政府发言人赛贝特通报称，默克尔已分别于28日和29日两天与法国总统马克龙和英国首相梅通电话。三国领导人在通话中就默克尔和马克龙本周访美事宜交换了意见，并协调了立场。
德国政府发言人表示，默克尔与马克龙和梅讨论了同美国之间的贸易关系。三人一致认为，美方不应对欧盟采取政治性的贸易措施，否则欧盟就将在多边贸易秩序框架下采取措施，以维护自身利益。
德国政府发言人同时表示，三国领导人一致支持美国继续履行伊朗核协议。他们同时强调，德法英已准备好在更大的框架下与有关各方围绕增加限制伊朗核能力的附加条款展开工作，尤其是针对伊朗的弹道导弹项目以及该国在这一地区扮演的角色等议题。
德法英领导人商定，三国将在前述议题上保持紧密合作。
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