“两个北大”的斗争！北京大学大字报声援受打压学生

4月23日周一晚间，北京大学校园出现抗议学校当局的大字报，并提出“‘两个北大’之间的斗争”。
北大校园内“红旗团委”宣传栏的玻璃上，23日晚上8点多突然出现三张“大字报”，声援近日因申请信息公开而遭到打压的北大外国语学院的学生岳昕。
该大字报标题是“声援勇士岳昕”，文中提道，“我们这些匿名者敬佩岳同学实名上书的勇气，更钦慕她临事不惧的正气，而有司诸公你们究竟在怕什么？岳同学最怕的是，对不起百廿年前的五四先辈，毁了精神上的校庆，而你们最怕的是‘出乱子’毁了政绩上的校庆，我们于是想问，这到底是谁和谁的斗争？这是‘两个北大’之间的斗争”。
该大字报“贴出”不久，被学校保安员揭下，但现场图片则在网上广泛传播。有关岳昕同学的信息被大量转载。
北京大学外国语学院女学生岳昕，23日在网发出“公开信”，披露自己因为要求校方公开“前教授沈阳性侵事件”调查的原始档案，而遭校方的威胁。
本周二（4月24日）中国互联网有关北大岳昕的评论文章及网贴，均遭屏蔽。新浪微博搜索栏也无法查到“北大岳昕”。
本台记者致电北京大学外国语学院“青年研究中心”询问，接听电话的一位男士证实有人“贴大字报”，但具体情况不清楚，他要求记者向宣传部查询。有受访学生对事件感到愤怒，并表示北大同学“大家都支持岳昕”，要求学校停止骚扰她。
岳昕现为北大外国语学院14级本科生，她于4月23日在朋友圈发出公开信，称她于4月9日参与要求校方公开“沈阳涉嫌性侵事件”讯息后，不断被学院管学生工作的老师、领导约谈和威胁。当天（4月23日）凌晨，北大辅导员突然带着岳昕的母亲抵达学生宿舍，强迫她到学工老师处，就不再介入事件作出书面保证。随后，她被家长带回家中，目前无法返校。
岳昕还说，校方联系其母亲时歪曲事实，导致母亲受过度惊吓、情绪崩溃，“嚎啕痛哭、自扇耳光、下跪请求、以自杀相胁”；导致她和母亲的关系几乎破裂。
她在23日的公开信中，批评校方行动“突破底线，令她感到恐惧及震怒”，并“正式向北京大学外国语学院提出5点诉求”，也保留通过法律手段追究责任，以及举报外国语学院严重违反校纪的行为。
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